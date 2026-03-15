Ở thời điểm hiện tại, Không Giới Hạn là một trong 2 bộ phim VFC hot nhất khung giờ vàng. Không tập trung quá nhiều vào chủ đề ngôn tình hay gia đình, Không Giới Hạn khắc họa những khó khăn, gian khổ và cống hiến thầm lặng của người lính thời bình, đặc biệt là sự mưu lược trong quá trình điều hành quân đội trong thời kỳ đổi mới của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhờ nội dung mới mẻ và truyền cảm hứng, Không Giới Hạn nhận về sự chú ý lớn từ khán giả xem phim.

Ngày 13/3 vừa qua, tập 25 đã lên sóng, đánh dấu thời điểm nhân vật trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn) phải rời địa phương trước áp lực dư luận. Mở đầu tập 25 của Không Giới Hạn là khoảnh khắc Kiên lặng lẽ suy tư khi nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về Cục và cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại đơn vị. Dù hiểu rõ những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn thất thiệt, Kiên vẫn bình tĩnh chấp hành mệnh lệnh.

Tại nhà mẹ Thoa (NSƯT Thanh Quý), mọi người đang tất bật chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Những chiếc bàn được bày biện giản dị nhưng ấm cúng, như một lời tri ân dành cho Kiên trước khi anh rời đi. Khi Kiên trở về và chứng kiến khung cảnh ấy, anh không giấu được sự bất ngờ và xúc động trước tình cảm chân thành của mọi người. Không khí buổi liên hoan càng trở nên gắn kết khi Kiên chơi guitar, bắt nhịp cho mọi người hát theo ca khúc Tình Yêu Màu Áo Lính. Giai điệu quen thuộc vang lên giữa căn nhà nhỏ khiến tình đồng đội thêm phần sâu sắc.

Trong tiếng đàn guitar mộc mạc, Kiên cất tiếng hát ấm áp, êm ru khiến người xem lặng đi. Khi mọi người cùng hoà chung tiếng ca, đoạn phim mang đến tạo không khí gắn kết, vừa trữ tình vừa có chút hàng sảng. Khi vang lên trong bối cảnh phim về đời sống quân ngũ, ca khúc khiến người nghe cảm nhận rõ sự hy sinh, giản dị nhưng cao đẹp của người lính.

Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình điển trai, nam tính và diễn xuất ngày càng chắc tay trong Không Giới Hạn, Steven Nguyễn còn khiến khán giả bất ngờ khi cất giọng hát trong ca khúc Tình Yêu Màu Áo Lính. Không cần kỹ thuật phức tạp hay phô diễn giọng hát quá cầu kỳ, nam diễn viên vẫn dễ dàng khiến người xem đắm đuối nhờ chất giọng ấm áp, trầm lắng và nhiều cảm xúc.

Cộng với diễn xuất được đánh giá cao trong Không Giới Hạn, lại thêm visual sáng ngời, Steven Nguyễn gần như hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Bởi vậy mới có người đùa rằng: nhìn Steven Nguyễn mới thấy ông trời thật bất công cho những người khác.

Một số bình luận của netizen:

- Steven hợp hát ở mấy show chính luận lắm nè.

- Không nghĩ ổng hát tình mà ấm áp đến vậy.

- Ông trời quá bất công khi Steven vừa đẹp trai, vừa diễn hay mà hát cũng tốt nữa, chiếm hết may mắn trên đời.

- Ảnh thực sự nên thử lấn sân sang ca hát.

- Hát bùi cả tai tui rồi mấy bà ơi.