Thời điểm hiện tại, Alice In Borderland 3 (tựa Việt: Thế Giới Không Lối Thoát 3) đang tạo nên một cơn sốt lớn trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh nội dung cực kỳ hấp dẫn, sự hiện diện của dàn mỹ nhân vô cùng xinh đẹp cũng là một lý do giúp tác phẩm này tạo tiếng vang lớn. Trong số các "nàng thơ" xuất hiện ở bộ phim đình đám này, Rizuna Ann do Ayaka Miyoshi thủ vai là cái tên rất được khán giả yêu thích.

Cô đảm nhận vai Rizuna Ann trong loạt phim sinh tồn nổi tiếng Alice In Borderlands.

Rizuna Ann rất thông minh và luôn giữ được sự điềm tĩnh. Cô vốn là thành viên trong phòng pháp y thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo trước khi đến với Borderlands. Dù chỉ là nhân vật phụ, thế nhưng những gì Rizuna Ann thể hiện trong cả 3 mùa phim khiến cô chiếm được nhiều tình cảm từ người xem.

Dù chỉ là nhân vật phụ, thế nhưng Rizuna Ann thu hút không ít sự chú ý.

Rizuna Ann là một nhân vật được yêu thích xuyên suốt 3 mùa của loạt phim sinh tồn nổi tiếng Alice In Borderlands.

Ayaka Miyoshi trong mùa 3 của Alice In Borderlands.

Tất nhiên, bản thân nhân vật Rizuna Ann được xây dựng tốt. Thế nhưng, có lẽ nhân vật này sẽ khó lòng trở nên nổi tiếng như vậy nếu do một người nào khác đảm nhận mà không phải Ayaka Miyoshi. Qua màn thể hiện của mỹ nhân sinh năm 1996, hiện lên trước mắt khán giả là một là một cô gái nhạy bén, có năng lực chiến đấu mạnh và đặc biệt vô cùng xinh đẹp. Mỗi lần ngắm nhìn Ayaka Miyoshi, khán giả lại phải than thở tại sao trên đời lại có người sở hữu visual xô đổ mọi chuẩn mực, hoàn hảo tới từng đường nét như vậy.

Không chỉ xinh đẹp, Ayaka Miyoshi còn gây ấn tượng với phong cách thời thượng, gợi cảm.

Không chỉ có gương mặt đẹp vô thực, Ayaka Miyoshi còn có vóc dáng nóng bỏng vô cùng. Thực tế là Ayaka Miyoshi từng chụp những bộ đồ nội y như muốn thiêu đốt màn hình khi nhận lời quảng bá cho các thương hội. Ngoài ra, cô cũng từng thực hiện những cảnh nóng táo bạo trong các bộ phim điện ảnh Sensei no Shiroi Uso và Honshin, cả hai đều phát hành hồi năm ngoái.

Ayaka Miyoshi trong phim Sensei no Shiroi Uso.

Nữ diễn viên trong phim Honshin.

Nói thêm về Alice In Borderlands, đây là thương hiệu phim sinh tồn nổi tiếng toàn thế giới của Nhật Bản, được xây dựng dựa trên bộ manga cùng tên do Aso Haro sáng tác. Tác phẩm này lấy bối cảnh tại một vùng đất hoang bí ẩn, nơi này có dáng vẻ giống với thủ đô Tokyo nhưng lại mang đến những thử thách sinh tử cho những người chơi. Những người ở nơi này buộc phải tham gia các trò chơi, tìm cách chiến thắng để tiếp tục sống sót.