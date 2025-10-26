Quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh dùng "chiến thuật" y chang Võ Quang Phú Đức năm 2024: Phản ứng MXH sao lạ thế này?

Sáng 26/10 diễn ra Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội).

Chung cuộc, Khánh giành ngôi quán quân. Thanh Tùng xếp thứ hai. Vị trí thứ ba là Duy Khoa và Nhựt Lam.

Trên mạng xã hội, kết quả cuộc thi ngay lập tức thu hút tranh luận. Đặc biệt, nhiều người đổ dồn sự chú ý vào câu hỏi Về đích cuối cùng. Thời điểm đó, khi Nhựt Lam trả lời sai câu 30 điểm trong gói Về đích, Bảo Khánh nhanh tay bấm chuông. Dù trả lời sai, bị trừ điểm, nhưng nam sinh trường Ams vẫn giành vị trí cao nhất. Ở phía bên cạnh, Thanh Tùng tỏ ra tiếc nuối vô cùng khi bấm chuông không kịp.

Nhiều người nhận xét, Bảo Khánh đã "cosplay" lại chiêu thức của Võ Quang Phú Đức, nhà vô địch năm ngoái, ấn chuông để giữ thứ hạng, không cần trả lời đúng.

Võ Quang Phú Đức - Học sinh chuyên Toán trường Quốc Học Huế năm 2024 đã trở thành nhà vô địch mới của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Chiến thắng đầy kịch tính, hấp dẫn đến phút cuối khi khoảng cách giữa 2 thí sinh nhất, nhì chỉ là 5 điểm. Đức nhanh trí bấm chuông trả lời câu cuối cùng, mặc dù sai bị trừ 15 điểm, nhưng qua đó giành vòng nguyệt quế.

Đáng nói, khác với những tranh cãi trái chiều thời điểm Phú Đức đăng quang, mạng xã hội hiện lại khen Bảo Khánh "biết người biết ta", thức thời.

Có lẽ, sau tình huống năm ngoái, nhiều người đã nhận ra 1 sự thật:

Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc thi. Mà trong mỗi cuộc thi phân định thắng thua, người ta sẽ phải vận dụng kiến thức, năng lực, cả khả năng ứng biến để có kết quả tốt nhất.

Hành động bấm chuông giành quyền trả lời của Phú Đức là cú "knock out" cuối cùng để bảo vệ thành quả vô cùng thông minh. Nó là cái kết cho cả hành trình xuất sắc, không phải là sự "ăn may" để leo lên đỉnh chiến thắng.

Cũng như hành trình leo đỉnh tri thức trong đời thật, sẽ có lúc phải mạo hiểm, có lúc cần chấp nhận mất mát để giữ được điều lớn hơn. Và những "cú bấm chuông" như của Phú Đức hay Bảo Khánh chính là minh chứng rằng chiến thắng đôi khi không nằm ở may mắn, mà ở sự tỉnh táo và bản lĩnh trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi.