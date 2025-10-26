Mẹ chồng cũ một nữ diễn viên vừa lên tiếng đã gây bão: Lùm xùm thì nhiều, nhưng đúng là dạy con phải nể!

Trương Bá Chi - Đình Phong làm đám cưới bí mật ở Philippines vào tháng 9/2006. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau đó, hôn nhân của cặp đôi đối mặt với sóng gió lớn khi Trương Bá Chi nằm trong số người đẹp bị lộ ảnh nóng cùng Trần Quán Hy. Cuối cùng thì cuộc hôn nhân ấy cũng chính thức kết thúc vào năm 2011 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Trong vụ ly hôn này, Tạ Đình Phong là người chịu nhiều chỉ trích nhất khi công chúng cho rằng, nam tài tử vô tâm, không quan tâm tới các con. Dù vậy bản thân Trương Bá Chi cũng chưa từng nói xấu Tạ Đình Phong hay gia đình chồng cũ. Cô vẫn thường xuyên đưa các con về gặp bố cũng như thăm ông bà nội.

Trong một chương trình tạp kỹ mới đây, khi cùng Trương Bá Chi thảo luận về chủ đề nuôi dạy con cái, Lưu Gia Linh đã truyền đạt lời nhận xét của mẹ Tạ Đình Phong về con dâu. Diễn viên nói: "Bà ấy từng nói với tôi, cô chăm sóc con rất tốt".

Lời kể giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy nhanh chóng gây chú ý. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi, cho rằng việc được mẹ chồng cũ khen là điều hiếm có. Nhiều người viết: "Cô ấy đã dành hơn 10 năm để chứng minh sức mạnh của tình mẫu tử".

Trước đó, trả lời truyền thông, bà Địch Ba Lạp từng công khai khen ngợi con dâu cũ. Trong khi đó, ông Tạ Hiền - bố Tạ Đình Phong nói cảm ơn con dâu cũ đã thường xuyên đưa cháu trai đến thăm mình, còn khen cô "chăm sóc hai đứa trẻ rất tỉ mỉ".

Không chỉ bà Địch Ba Lạp, Tạ Đình Phong cũng từng công khai bày tỏ Trương Bá Chi là "người mẹ tốt hoàn hảo" và cảm ơn cô vì đã giữ gìn hình ảnh người cha trước mặt các con.

Chừng này cũng đủ thấy, Trương Bá Chi làm mẹ khéo léo thế nào.

Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi giành quyền nuôi dưỡng hai con trai lớn là Lucas và Quintus.

Khi Luscas và Quintus chính thức bước vào độ tuổi đi học, nữ diễn viên đã thức dậy từ sáng sớm để đưa các con tới trường. Theo cô, chuyện cùng con đến trường là cách giúp gắn kết tình cảm mẹ con, giúp cô gần gũi với con nhiều hơn.

Người đẹp khẳng định, quãng đường đưa con đi học giúp cô có thể bước vào thế giới riêng ngoài xã hội của bọn trẻ. Và nữ diễn viên luôn làm điều này trong quá trình trưởng thành của các con. Dù công việc bận rộn đến mấy, sáng hôm sau, cô vẫn dậy sớm đưa con đi học.

Con trai cả Lucas gây ấn tượng khi được nhận vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge danh tiếng - nơi chỉ có tỷ lệ trúng tuyển toàn cầu 15%, trong đó sinh viên châu Á chiếm chưa đến 20%. Thành tích này phản ánh cả tài năng thiên bẩm lẫn nền tảng giáo dục vững chắc mà Trương Bá Chi tạo dựng cho con.

Đặc biệt, Lucas từng thiết kế cánh tay robot đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Vật lý Thanh thiếu niên Quốc tế và hiện được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Hồng Kông. Năm 15 tuổi, cậu bé hoàn thành chương trình 5 năm tại Trường Quốc tế Stamford (Singapore) chỉ trong 3 năm, đạt điểm số cao hơn 97% học sinh toàn cầu.

Cậu con trai thứ hai là Quintus, nổi bật trong âm nhạc khi giành nhiều giải thưởng piano quốc tế từ khi còn nhỏ. Niềm đam mê và sự kiên trì với dòng nhạc cổ điển giúp cậu được đánh giá là một tài năng trẻ triển vọng.

Trong khi đó, con út Marcus (con riêng của Trương Bá Chi), mới 6 tuổi, đã thể hiện khả năng ngôn ngữ vượt trội khi thành thạo 5 thứ tiếng, tiếp tục khẳng định danh tiếng gia đình có truyền thống nuôi dưỡng tài năng thiên bẩm đặc biệt.

Từng là minh tinh nổi tiếng, nay Trương Bá Chi lại được nhắc đến với hình ảnh một người mẹ kiên cường, tinh tế và đầy bản lĩnh.

Không chỉ đồng hành cùng con trong việc học, Trương Bá Chi còn yêu cầu các con phụ giúp việc nhà. Điều này giúp con học được cách tự giác, tự lập và biết san sẻ công việc với người khác.

Cô cũng khuyến khích các con phát triển toàn diện. Lucas được tạo điều kiện vừa theo đuổi vật lý, vừa chơi guitar. Quintus ngoài piano còn được mẹ hỗ trợ tiếp cận âm nhạc qua thiết bị công nghệ. Cô thậm chí biến tầng gara thành phòng thí nghiệm mini cho Lucas và thực hiện các MV hướng dẫn để Quintus luyện tập hiệu quả hơn.

