Nhìn lén màn hình điện thoại của đứa trẻ trong nhà hàng, hàng ngàn phụ huynh Việt hốt hoảng: Cha mẹ đừng vô ý thế này nữa!

Mới đây, một hình ảnh chụp lại cảnh một cậu bé đang sử dụng điện thoại trong lúc ngồi ăn uống được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người làm cha mẹ hốt hoảng. Ở màn hình điện thoại, phần album ảnh đang hiển thị một đoạn video có hình ảnh nhạy cảm khá rõ ràng.

Bức ảnh nhanh chóng khiến nhiều cha mẹ giật mình bởi đây là tình huống hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Một chiếc điện thoại vốn được người lớn sử dụng để liên lạc, làm việc, giải trí cũng có thể chứa nhiều hình ảnh, video hoặc dữ liệu riêng tư mà cha mẹ không nghĩ đến việc con mình sẽ nhìn thấy.

Ở màn hình điện thoại, phần album ảnh đang hiển thị một đoạn video có hình ảnh nhạy cảm khá rõ ràng

Cha mẹ cần cẩn trọng

Đáng chú ý, trong nhiều gia đình, việc cho con mượn điện thoại diễn ra khá tự nhiên. Khi con cần xem một đoạn phim, chơi trò chơi, gọi cho người thân hoặc đơn giản là lúc cha mẹ đang bận, chiếc điện thoại được đưa cho trẻ sử dụng trong vài phút. Chính sự thuận tiện này đôi khi khiến người lớn quên mất rằng thiết bị đang chứa rất nhiều dữ liệu cá nhân.

Không chỉ những video nhạy cảm, điện thoại của người lớn còn có thể lưu ảnh riêng tư, tin nhắn, email, tài liệu công việc, thông tin tài khoản hoặc lịch sử truy cập. Nếu trẻ vô tình mở nhầm album ảnh, ứng dụng nhắn tin hay thư viện video, những nội dung này có thể xuất hiện trước mắt trẻ mà cha mẹ không chủ động kiểm soát.

Với trẻ nhỏ, việc bắt gặp một hình ảnh hoặc video không phù hợp với lứa tuổi có thể khiến trẻ tò mò, đặt câu hỏi hoặc tìm cách xem lại. Một số trẻ có thể chưa hiểu đầy đủ nội dung mình nhìn thấy nhưng vẫn ghi nhớ hình ảnh. Khi đó, vấn đề không còn đơn giản là "lỡ nhìn thấy" mà có thể kéo theo những câu hỏi mà cha mẹ phải giải thích phù hợp với độ tuổi của con.

Vì vậy, trước khi đưa điện thoại cá nhân cho trẻ sử dụng, cha mẹ nên dành một chút thời gian kiểm tra lại thiết bị. Những hình ảnh hoặc video riêng tư cần được lưu trữ ở nơi an toàn, tránh để ngay trong thư viện ảnh mà không có lớp bảo vệ. Các ứng dụng chứa thông tin cá nhân cũng nên được khóa bằng mật khẩu hoặc phương thức bảo mật phù hợp.

Đặc biệt, nếu điện thoại thường xuyên được dùng chung trong gia đình, cha mẹ càng nên hình thành thói quen phân biệt rõ đâu là thiết bị cá nhân và đâu là thiết bị dành cho trẻ. Với trẻ nhỏ, nếu cần sử dụng điện thoại để xem nội dung giải trí, cha mẹ có thể chuẩn bị một thiết bị hoặc tài khoản riêng, đồng thời cài đặt các tính năng kiểm soát nội dung phù hợp với độ tuổi.

Một điều khác cũng đáng lưu ý là cha mẹ không nên chỉ dựa vào việc "trẻ chưa biết mở" hay "con chỉ xem một ứng dụng". Trẻ ngày nay có khả năng sử dụng thiết bị khá nhanh. Chỉ một vài thao tác tò mò, con có thể chuyển sang ứng dụng khác, mở thư viện ảnh hoặc nhìn thấy những nội dung mà người lớn không có ý định cho trẻ tiếp cận.

Bên cạnh việc bảo vệ dữ liệu trên điện thoại, cha mẹ cũng cần quan tâm đến cách trò chuyện với con nếu chẳng may trẻ đã nhìn thấy nội dung không phù hợp. Thay vì hoảng hốt hoặc trách mắng, người lớn có thể bình tĩnh hỏi con đã nhìn thấy gì, giải thích rằng đó là nội dung dành cho người lớn và hướng dẫn trẻ tìm đến cha mẹ khi bắt gặp những hình ảnh khiến mình khó hiểu hoặc không thoải mái.

Một chiếc điện thoại nhỏ nhưng có thể chứa rất nhiều câu chuyện riêng tư của người lớn. Vì thế, trước khi đưa thiết bị cho con, kiểm tra lại những gì đang được lưu bên trong cũng là một cách cha mẹ bảo vệ cả sự riêng tư của mình và trải nghiệm của trẻ.