Sau va chạm, ô tô con lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng rồi tông vào ô tô tải biển số 63H-005.68 do anh Lâm Văn Tâm (trú tại An Giang) cầm lái đang đi trên phần đường ngược lại. Cú va chạm khiến ô tô con lao xuống vực bên phải phần đường một chiều. Sau đó, ô tô tải 63H-005.68 bị xe đầu kéo 51D-150.90 kéo theo rơ moóc 51R-349.20 do anh Nguyễn Tấn Đạt (trú Quảng Ngãi) cầm lái đang đi cùng chiều phía sau tông vào sau phần đuôi. Chiều 18/2, cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can Phan Đình Kiều, người điều khiển xe gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm 3 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô-tô con vượt bên phải rồi lại tạt sang trái, va vào đầu xe container dẫn đến tai nạn.