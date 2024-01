Nhìn lại hành trình đặc biệt của "biệt đội giải cứu nước yếu"

Ở đâu có nước yếu, ở đó có Biệt đội giải cứu của Panasonic



Suốt hơn một tháng miệt mài, rong ruổi trên khắp các cung đường, "Biệt đội giải cứu nước yếu" đã đến với Bình Thuận, Hà Nội và Cần Thơ. Xuyên suốt 03 tập truyền hình thực tế, MC Hoàng Phi cùng đội ngũ kỹ thuật viên Panasonic đã ghé thăm 03 gia đình tại các tỉnh thành trên. Cùng với mỗi tập phim đầy cảm xúc là những thử thách đáng nhớ dành cho Biệt đội và trên tất cả, không thể thiếu niềm hạnh phúc của chính gia chủ lẫn Biệt đội khi "giải cứu" thành công nhiều ca nước yếu tưởng chừng "khó nhằn".

"Biệt đội giải cứu nước yếu" và chủ hộ trao đổi về tình trạng nước của gia đình

Trong tập 2, Biệt đội đã có mặt tại căn nhà của anh Hoàng Anh, một kiến trúc sư tại Cần Thơ. Nhìn bề ngoài, căn nhà 3 tầng của anh khá khang trang nhưng vấn đề nước yếu lại ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình kinh doanh và sinh hoạt của cả gia đình. Anh chia sẻ vì sống trong khu vực đông dân cư, hầu hết các hộ đều kinh doanh nên nhu cầu sử dụng nước vào giờ cao điểm cũng tăng cao, nhà anh có 3 tầng nên càng lên cao áp lực nước càng giảm do cách xa nguồn cung cấp nước. Ngoài ra, anh cũng bày tỏ sự lo lắng vì bản thân đang kinh doanh quán cà phê dưới tầng trệt, nhưng vào thời điểm đông khách, cung còn không đủ cầu .



Trước tình trạng đó, "Biệt đội giải cứu nước yếu" đã đưa ra giải pháp sử dụng máy bơm đẩy cao GP-200JXK kết hợp cùng máy bơm tăng áp điện tử GA-125FAK sau khi khảo sát tình hình thực tế của gia chủ. Theo chia sẻ từ kỹ thuật viên, máy bơm đẩy cao GP-200JXK sở hữu công suất lên tới 200W sẽ giúp hút nước từ nguồn lên bồn chứa một cách nhanh chóng, ước tính 45 lít/phút. Kết hợp với máy bơm tăng áp điện tử GA-125FAK giúp tăng áp lực nước trong đường ống, nhờ đó, đảm bảo sức nước chảy ra ở các đầu vòi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Kỹ thuật viên tư vấn giải pháp cho các chủ hộ

Cùng chung cảnh nước yếu với anh Hoàng Anh là gia đình anh Hảo, chị Phương tại Hoài Đức, Hà Nội. Sinh sống trong căn nhà 5 tầng tại một khu dân cư khá đông đúc, gia đình 4 thành viên của chị Phương phải chịu cảnh "sống chung" với nước yếu từ khá lâu, nhất là khi mật độ dân cư ở khu vực này ngày càng tăng cao. Chia sẻ với "Biệt đội giải cứu nước yếu", chị Phương không giấu nỗi lo lắng khi bộc bạch dù đã lắp bồn chứa trên tầng thượng nhưng nước chảy xuống các tầng vẫn rất yếu, cả nhà muốn tắm rửa, giặt giũ cũng phải nhường nhịn nhau, chưa kể các thiết bị trong nhà vì nước yếu mà hao tốn điện năng và rất nhanh hỏng hóc.



Kỹ thuật viên Panasonic nhanh nhẹn lắp đặt máy bơm cho các hộ gia đình

Có thể nói, mỗi hộ gia đình là một hoàn cảnh khác nhau, có người chấp nhận chịu trận với sự bất tiện này, cũng có người cố gắng tìm cách khắc phục nhưng chưa thật sự triệt để. Thế nhưng, tất cả những khó khăn đó không hề khiến "Biệt đội giải cứu nước yếu" chùn chân. Tùy từng trường hợp cụ thể, các kỹ thuật viên của Biệt đội đều có cách xử lý khéo léo, hiệu quả nhằm mang lại sự an tâm và tin tưởng tuyệt đối cho các hộ gia đình.



Qua từng tập, có thể thấy điểm chung trong giải pháp của Biệt đội chính là lựa chọn song bơm. Chia sẻ về lý do, anh Nguyễn Sinh Quân – một trong những kỹ thuật viên Panasonic đồng hành cùng chương trình cho biết phần lớn các hộ gia đình sống ở nhà cao tầng cho rằng chỉ cần lắp đặt một máy bơm đẩy cao là đủ, nhưng thực tế việc kết hợp song bơm mới là giải pháp tối ưu nhất cả về chi phí lẫn hiệu năng sử dụng sản phẩm.

Theo đó, máy bơm đẩy cao được lắp đặt ở tầng trệt có nhiệm vụ đẩy nước từ các bể ngầm lên bể chứa ở tầng thượng để đảm bảo dòng nước sinh hoạt dồi dào, còn máy bơm tăng áp ở tầng thượng sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa nước từ bể chứa đi xuống tất cả các tầng, giúp tăng áp lực nước, đồng thời cung cấp nước cho tất cả các thiết bị như máy giặt, bình nóng lạnh… hoạt động cùng lúc mà vẫn ổn định. "Mỗi máy bơm vốn đã mạnh nhưng việc sử dụng song bơm sẽ đảm bảo nguồn nước sinh hoạt luôn dồi dào, chảy mạnh mẽ ở tất cả các tầng vào mọi thời điểm trong ngày", anh Quân cho biết.

Gieo niềm vui trên mỗi chuyến xe

Gói mỗi chuyến đi chỉ bằng 20 phút trên từng tập phim, thế nhưng niềm vui của các gia đình khi được Biệt đội "giải cứu" thành công dường như khiến bất kỳ ai theo dõi chương trình cũng cảm nhận được.

Anh Bình, ngụ tại Bình Thuận không giấu nổi sự phấn khích khi là khách hàng đầu tiên được "Biệt đội giải cứu nước yếu" tìm tới và hỗ trợ cải thiện tình trạng nước tại Homestay. "Tôi cảm thấy rất may mắn khi được "Biệt đội giải cứu nước yếu" gặp gỡ và giúp đỡ. Tôi chúc cho "Biệt đội giải cứu nước yếu" sẽ giải cứu thêm được nhiều hộ kinh doanh để nước mạnh hơn phục vụ cho nhu cầu kinh doanh ngày càng tốt hơn", anh Bình chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc với anh Bình, chị Phương trú tại Hoài Đức, Hà Nội bộc bạch "Giải quyết xong được khoản nước yếu, gia đình mình ai cũng thấy phấn khởi. Lần đầu tiên thấy nước chảy mạnh ở tất cả các thiết bị như vậy, mình cảm thấy như được cởi xuống hết mọi áp lực".

Riêng anh Hoàng Anh tại Cần Thơ chia sẻ: "Rất là vui vì khi được "Biệt đội giải cứu nước yếu" đến với doanh nghiệp của mình, và giải quyết được vấn đề rất nan giải suốt 01 tháng qua mà mình không xử lý được. Mình rất mong là trong thời gian tới "Biệt đội giải cứu nước yếu" sẽ giúp đỡ được nhiều hộ gia đình hơn."

Các gia đình đều vui sướng khi chính thức thoát cảnh nước yếu

Có thể nói, xuyên suốt hành trình đầy ý nghĩa, mỗi thử thách, mỗi hoàn cảnh đã mang đến những trải nghiệm khó quên cho "Biệt đội giải cứu nước yếu". Trên hết, niềm hạnh phúc của các gia đình chính là lời động viên lớn nhất dành cho sự nỗ lực không ngừng của các thành viên trong Biệt đội.



MC Hoàng Phi, người sát cánh cùng Biệt đội từ Mùa 1 đến Mùa 2 không giấu nổi sự phấn khích khi trở thành "mảnh ghép" của Biệt đội đặc biệt. Với kinh nghiệm "thực chiến" cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp của Panasonic, anh chàng cũng hào hứng "khoe" đã tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích để chủ động cải thiện nguồn nước sinh hoạt cho chính ngôi nhà của mình.

Với tài hoạt ngôn cùng khả năng dẫn dắt duyên dáng, dí dỏm, nam MC cũng là người lan tỏa năng lượng tích cực cho cả chuyến đi; đồng thời khéo léo khơi gợi các gia đình chia sẻ về vấn đề mình đang gặp phải để Biệt đội "giải cứu" hiệu quả.

Ngoài việc hoàn thành sứ mệnh giải cứu nước yếu, Biệt đội còn thay mặt nhãn hàng trao tặng những phần quà tri ân đến các chủ hộ

Khép lại hành trình đầy thú vị, chương trình "Biệt đội giải cứu nước yếu" của Panasonic có thể được xem là series thực tế ấn tượng nhất và đáng xem nhất trong thời gian qua. Chỉ với vỏn vẹn 3 tập được phát sóng, nhưng phía sau đó là cả nỗ lực của nhãn hàng trong việc giải quyết tình trạng khó khăn về nước sinh hoạt, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân; đồng thời lan tỏa thông điệp ý nghĩa "Nước yếu chỉ là chuyện nhỏ", khó mấy Panasonic cũng giải quyết được với các dòng máy bơm chất lượng chuẩn Nhật Bản.