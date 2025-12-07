Ngay khi vừa lên sóng, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi chỉ sau sáu phút, mức độ thảo luận đã vượt 20.000, đồng thời giúp Địch Lệ Nhiệt Ba vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nữ diễn viên có độ hot vượt 1 tỷ trong năm 2025. Tuy nhiên, đà quan tâm này không kéo dài lâu.

Chỉ ít ngày sau, bộ phim và nữ chính đã trở thành tâm điểm tranh cãi, đối mặt với hàng loạt lời chê như "mặt cứng đơ", "fan thổi phồng quá mức", "không đủ sức gánh phim", hay "diễn xuất kéo lùi chất lượng". Tâm điểm gây tranh cãi lớn nhất chính là diễn xuất của Nhiệt Ba trong các phân cảnh cảm xúc. Trong cảnh khóc, nhiều khán giả cho rằng cô truyền tải cảm xúc chưa đủ thuyết phục, thay vì cảm nhận nỗi đau nhân vật, họ lại thấy gượng gạo đến mức… buồn cười. Thậm chí nhiều người chỉ chú ý đến cặp lông mày của cô và cảm thấy xấu hổ khi nữ diễn viên đóng phim nhiều năm nhưng ở mọi phân cảnh từ buồn đau đến vui sướng đều chỉ biết làm một việc duy nhất là nhíu mày. Dù sở hữu nhan sắc rực rỡ, cô vẫn bị đánh giá thiếu chiều sâu nội tâm, và không ít người thẳng thắn thừa nhận mỗi lần hy vọng là một lần thất vọng.

Cảnh khóc giả trân của Địch Lệ Nhiệt Ba

Một số cảnh trong phim càng làm rõ hạn chế của cô. Hình ảnh nhân vật nằm trên giường lúc nửa đêm, diện đồ ngủ nhưng trang điểm đậm khiến cảm xúc bị "sai tông", tạo cảm giác thần tượng mà thiếu đi tính chân thực của nhân vật. Khi nghe nhắc đến nỗi sợ nước, biểu cảm chùng xuống của cô lại bị cho là gò ép, như đang cố diễn hơn là sống với nhân vật. Cảnh gặp lại mẹ sau nhiều năm xa cách vốn đòi hỏi sự vỡ òa lại được thể hiện bằng vài chuyển động lông mày, khiến cảm xúc hời hợt. Thậm chí trong các cảnh hành động, cô bị chê giống như đang quay quảng cáo game, mọi thứ bóng bẩy nhưng thiếu sức nặng, khiến nhiều phân đoạn trông như TVC hơn là phim truyện.

Đi ngủ nhưng trang điểm đậm

Nhiều người chỉ chú ý đến cặp lông mày của nữ diễn viên

Ngoài diễn xuất, kịch bản và khâu sản xuất cũng là nguyên nhân lớn khiến phim gây thất vọng. Dòng phim trinh thám lại bị nhồi nhét quá nhiều tuyến tình cảm khiến nhịp truyện rời rạc. Ngay ở phần mở đầu, lời dẫn đã vô tình “spoil” luôn cốt lõi câu chuyện, làm mất yếu tố giải mã vốn quan trọng. Trong tập dài 45 phút, nhiều chi tiết thừa xuất hiện dày đặc, sáu tập trôi qua mà tuyến chính gần như không có tiến triển. Nhân vật lúc nào cũng trang điểm chỉn chu, cảnh đêm thì bị phủ filter tối đến mức không nhìn rõ mặt ai. Bên cạnh đó những phân đoạn lê thê theo kiểu “chỉ cài nút áo mà không mở nút áo” khiến người xem mất dần kiên nhẫn.

Những tranh cãi lần này cũng gợi lại chặng đường sự nghiệp đầy phân hóa của Địch Lệ Nhiệt Ba. Từ Lý Huệ Trân Xinh Đẹp (2.9 điểm) đến Ma Lạt Biến Hình Kế (4.3 điểm), cô từng mất thiện cảm với phần đông khán giả. Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là đỉnh cao hiếm hoi, trong khi Người Tình Kim Cương hay Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh giúp cô gom lại thiện cảm ở dòng phim ngôn tình. Khi chuyển hướng chính kịch, Công Tố và Lợi Kiếm Hoa Hồng dù đạt thành tích nhất định nhưng vẫn không giúp cô thoát khỏi tranh cãi quen thuộc: thoại yếu, diễn xuất thiếu chiều sâu. Cách Nhiệt Ba liên tục đổi thể loại - ngôn tình rồi trinh thám rồi chính kịch khiến cô không có thời gian tích lũy kinh nghiệm hay xây dựng một “vai diễn để đời”.

Ngoài nhan sắc Nhiệt Ba còn có gì?

Nhiệt Ba có nhan sắc, có lưu lượng và có tài nguyên thời trang, nhưng những lợi thế ấy đôi khi lại làm lu mờ khả năng diễn xuất. Cô vẫn thiếu một tác phẩm chất lượng thực sự để xoay chuyển nhận định của khán giả, thay vì tiếp tục bị gắn mác “đẹp nhưng diễn chưa tốt”.

Ở tuổi 33, để thoát khỏi cái bóng "khởi đầu rực rỡ nhưng khó giữ phong độ", cô cần một hướng đi rõ ràng hơn, giống cách Tôn Lệ kiên trì với dòng phim hiện thực để xây dựng thương hiệu diễn xuất riêng. Hy vọng Địch Lệ Nhiệt Ba có thể trau dồi, lắng lại và chứng minh năng lực bằng chính thực lực, chứ không chỉ bằng gương mặt xinh đẹp.

Phản hồi của cư dân mạng:

- Xin lỗi chứ nhiều diễn viên cũng nhíu mày khi khóc mà tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn của nhân vật. Còn cô Ba nhíu mày là tôi buồn cười liền.

- Cô Ba nhìn ảnh tĩnh thì đẹp, mà tới lúc động thì lại trông dừ dừ sao ấy.

- Tôi thấy bà Ba đẹp thiệt, nhưng phim của bả thì tôi không xem nổi.

- Nãy xem cái video này cười muốn xỉu. Để lát vô phim xem thử cảnh không nhạc xem giả trân đến mức nào.

- Diễn còn thua xa mấy đứa tân binh, nhưng phim flop thì lại lôi nam chính ra đổ thừa.

- Vấn đề của bả là gì vậy nhỉ? Nhìn kiểu cố gắng nhăn nhó biểu cảm lắm mà kết quả thì chán ghê.

- Tiếc cho Nhiệt Ba. Theo tôi thấy đây là truyện dở nhất trong các tác phẩm của Vĩ Ngư, cũng là cuốn có nam chính nhạt nhất. Nguyên tác thì Nhiếp Cửu La biến mất hơn 2/3 câu chuyện, chẳng có chút thông minh hay bá đạo nào như mấy truyện trước.

- Nhìn đôi mắt này không giống khóc chút nào, như kiểu nhỏ thuốc nhỏ mắt vậy. Nước mắt đọng đó mà mắt không có chút cảm xúc. Người khóc thật thì mắt mũi phải đỏ au, còn cô này khóc mà nhìn chẳng liên quan.

- Cô Ba mà vài bộ nữa flop thì con đường thành "Angelababy thứ hai" rộng mở lắm. Angelababy còn được cái đẹp bền theo năm tháng, chứ cô Ba nhan sắc không biết trụ được mấy năm lên phim thì nhìn dừ thấy rõ.

- Nói chung diễn dở là fact. Ở ngoài thì đẹp đó, nhưng lên phim cứ động mặt là chán, chẳng muốn nhìn. Đóng cặp với mấy nam diễn viên đứng tuổi còn đỡ chứ đứng cạnh mấy cậu trẻ là như dì - cháu, chemistry không thấy đâu. Diễn dở vậy thì cả đời đóng ngôn tình với tiểu sinh thôi, chứ sao mà chuyển hình nổi.

- Chị ơi, mình đẹp mà… sao không nhận vai nào không phải khóc? Chị chỉ cần cười mỉm thôi là đủ rồi.

- Cấn cái lông mày của bà này, đã thế còn thêm makeup mi giả đậm, combo hủy diệt.

- Đóng phim gần chục năm mà chỉ biết làm mỗi việc duy nhất là nhíu mày.