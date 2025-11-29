Không thể chấp nhận đây là Địch Lệ Nhiệt Ba

Thời gian qua, nhiều dự án truyền hình được gắn mác cấp S, tức bộ phim trọng điểm, chi tiền mạnh tay từ sản xuất đến truyền thông, lại rơi vào cảnh rating lẹt đẹt, buồn thiu. Dàn sao nổi tiếng góp mặt cũng chẳng đủ cứu vãn, khiến khán giả dần mất niềm tin vào những bom tấn truyền hình. Khi Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc không có được sự kỳ vọng từ công chúng.

Không nằm ngoài dự đoán, sau khi lên sóng, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của Địch Liệt Nhiệt Ba có lượng người xem vô cùng thấp. Danh tiếng của nữ diễn viên cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì mang tiếng đỉnh lưu nhưng cả đời chưa từng có một tác phẩm "bạo". Không những thế nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương còn bị lôi ra mổ xẻ khi cô xuất hiện tại buổi họp báo tuyên truyền phim cách đây không lâu.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe visual căng cứng ở buổi tuyên truyền phim

Nhan sắc giả dối của nữ diễn viên

Mỹ nhân Tân Cương ăn diện cá tính với outfit đen từ đầu tới chân, tôn lên làn da trắng như tuyết. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại là khuôn mặt có phần khác lạ. Không ít netizen chỉ ra cô nàng để lộ biểu cảm đơ cứng, đặc biệt phần cằm và gò má có dấu hiệu sưng nhẹ. Chính vì thế, khuôn mặt của nữ diễn viên bị nhận xét như 1 quả bóng, không có đường khối hay sự mềm mại.

Từ đó, nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba trùng tu ngoại hình dâng cao trên sóng mạng. Dù vậy, không ít ý kiến bênh vực nữ diễn viên rằng có thể do chế độ ăn uống gần đây khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bị tích nước hoặc đơn giản là điều kiện ánh sáng tạo cảm giác khuôn mặt thiếu tự nhiên.

Nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba trùng tu ngoại hình dâng cao trên sóng mạng

Một số bình luận của netizen: - Chắc chắn là tiêm filler rồi nên da dẻ mới căng ra như quả bóng vậy. - Cổ đã xinh rồi thì xin đừng đụng chạm gì trên khuôn mặt - 2 cái gò má sưng bất thường nha. - Cô Ba cũng ngoài 30 rồi, việc làm đẹp là nhu cầu cá nhân. Kệ người ta đi. - Lướt qua cứ tưởng bà cô nào.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng tạo điểm nhấn bằng cách đan cài thế giới hiện đại với sắc thái cổ xưa. Câu chuyện xoay quanh một tổ chức bí mật mang tên “quấn đầu quân”, được hình thành từ thời Tần Thủy Hoàng với nhiệm vụ truy tìm phương thuốc trường sinh. Vì không hoàn thành trọng trách, nhóm này buộc phải rút về ẩn mình tại một ngôi làng bên dòng suối Hắc Bạch, sống qua ngày bằng nghề săn cú đất. Qua hàng nghìn năm, tổ chức vẫn lặng lẽ duy trì, tiếp tục rèn luyện thế hệ kế nhiệm, trong đó có nữ chính Nhiếp Cửu La.

Câu chuyện xoay quanh một tổ chức bí mật mang tên “quấn đầu quân”, được hình thành từ thời Tần Thủy Hoàng với nhiệm vụ truy tìm phương thuốc trường sinh

Trong khi đó, nam chính Viêm Thác nhiều năm rong ruổi tìm tung tích mẹ và em gái, những người mất tích đầy uẩn khúc kể từ khi nhà anh xuất hiện bảo mẫu Lâm Di. Việc phát hiện Lâm Di không phải con người đã mở ra loạt dấu vết khiến Viêm Thác lần theo sợi dây liên kết đến “quấn đầu quân”. Và chính hành trình này đã đưa anh gặp gỡ Nhiếp Cửu La.

Thuộc thể loại huyền nghi nhưng phim vẫn dành không ít không gian cho tuyến tình cảm, tạo sự cân bằng giữa kịch tính và lãng mạn. Nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba có màn lột xác mạnh mẽ khi rời bỏ hình tượng ngọt ngào quen thuộc để hóa thân thành đặc vụ mạnh mẽ, thuần thục các cảnh chiến đấu. Những phân đoạn như múa dao, né đòn, trượt dài trên mặt đất hay gương mặt lấm lem máu cho thấy cô hoàn toàn phù hợp với khí chất chiến đấu của nguyên tác. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ khi Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng có kịch bản không được đánh giá cao và quan trọng nhất là diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có sự tiến bộ. Dù thể hiện tốt những cảnh hành động nhưng biểu cảm gương mặt của cô vẫn đơ, cứng.