Sốc với tin Địch Lệ Nhiệt Ba đã biến mất khỏi showbiz, có thế thân thay cô dự sự kiện suốt thời gian qua

Sáng 6/12, tờ Yahoo News cho hay, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng dính tin đã rời khỏi Trung Quốc và hiện đang sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng theo nguồn tin, 1 nhân vật thế thân được cho là đã đóng giả nữ diễn viên dự sự kiện trong suốt thời gian qua. Nghi vấn này xuất hiện rầm rộ sau khi loạt ảnh và clip từ sự kiện tuyên truyền cho bộ phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng mới đây bỗng trở nên viral.

Trong loạt hình gây xôn xao, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng khác lạ, đặc biệt ở vùng mắt và môi. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn có những cử động cơ thể trông cứng nhắc, thiếu tự nhiên khi lắc lư theo điệu nhạc. Theo nhiều khán giả, Địch Lệ Nhiệt Ba vốn học múa từ nhỏ và có cơ thể vô cùng uyển chuyển nên không thể cử động cứng nhắc như vậy được. Từ đây, tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba biến mất bí ẩn, có thế thân thay cô dự sự kiện đã bắt đầu xuất hiện và lan nhanh trên mạng xã hội.

Địch Lệ Nhiệt Ba dự sự kiện mới với diện mạo xuống sắc, khác lạ. Công chúng còn nhận xét rằng, vùng mắt và môi của mỹ nhân 9X đã thay đổi...

... so với trước đây

Nữ diễn viên còn được cho là có những cử chỉ thiếu tự nhiên khi lắc lư theo điệu nhạc

Nhiều khán giả thảo luận sôi nổi xung quanh hình ảnh gây xôn xao mới đây ở sự kiện tuyên truyền của đoàn phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng: "Địch Lệ Nhiệt Ba nhảy múa giỏi mà, nhưng trong màn biểu diễn lần này lại trông khác lạ vậy", "Tôi nghĩ đó không phải là Địch Lệ Nhiệt Ba thật đâu", "Cảm giác như có người nào đó đã thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba dự sự kiện", "Vùng mắt cô ấy hoàn toàn khác so với trước kia rồi"...

Song song với đó, nhiều ý kiến nhận định rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba thay đổi do lạm dụng thẩm mỹ, khiến gương mặt bị sưng vù, khác lạ. Ngoài ra, tình trạng ánh sáng cùng góc quay cũng góp phần khiến nữ diễn viên trông xuống sắc so với thường lệ. Còn về những chuyển động cơ thể cứng nhắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trong sự kiện mới đây, fan giải thích rằng đó là do nữ diễn viên chưa muốn phô diễn hết kỹ năng thuần thục.

Đến nay, phía Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin cô đã rời khỏi Trung Quốc và có thế thân thay nữ diễn viên dự sự kiện trong suốt thời gian qua.

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có động thái phản hồi trước tin đồn gây sốc

Cách đây không lâu, "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" Trần Đô Linh cũng dính tin đồn giống với Địch Lệ Nhiệt Ba. Hồi tháng 11, tờ 163 cho hay 1 tài khoản mạng xã hội bỗng tuyên bố Trần Đô Linh xuất hiện trước công chúng và tham dự các sự kiện của làng giải trí trong suốt thời gian qua là... Trần Đô Linh giả. Theo đó, nữ minh tinh đã bị 1 người đàn ông đóng giả, người thế thân này dùng mặt nạ hóa trang, phẫu thuật dây thanh quản thay đổi giọng nói thành nữ để có thể trở thành 1 phiên bản giống Trần Đô Linh nhất có thể.

Giữa tâm bão tin đồn, đại diện phía Trần Đô Linh đã chính thức lên tiếng bác bỏ những đồn đoán xung quanh tình cảnh của nữ diễn viên đình đám. Văn phòng Luật sư Kyoto được ủy quyền bởi công ty do Trần Đô Linh nắm giữ 100% cổ phần cũng đưa ra tuyên bố khẳng định những thông tin do tài khoản mạng xã hội nói trên cung cấp là hoàn toàn bịa đặt, đã phỉ báng nghiêm trọng tới danh dự của nữ nghệ sĩ sinh năm 1993.