Nhìn bộ hồ sơ xin việc trên bàn, chồng tôi cười khẩy rồi nói một câu khiến tôi thắt lòng

Xin chào Hướng Dương,

Sau khi sinh con, tôi đắn đo mãi rồi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con. Khi đó, tôi suy nghĩ, mất ngủ mấy đêm liền. Nhưng rồi cảm thấy không yên tâm khi đem con đi gửi, một phần vì chồng là người khuyến khích tôi nghỉ làm nên tôi đồng ý. Chính chồng còn bảo đủ sức nuôi vợ con và sẽ tuyệt đối tôn trọng sự hi sinh của vợ, sẽ không bao giờ mắng mỏ hay khiến vợ tủi thân.

Tôi cũng định chỉ ở nhà đến khi con được 3 tuổi, vào trường mầm non thì sẽ đi làm lại. Nào ngờ tôi lại có thai lần hai. Cứ thế, tôi nghỉ làm để chăm con, dọn dẹp nhà cửa suốt 6 năm nay rồi. Trước đây, tôi làm kế toán, lương ổn định và dư dả. Nhờ số tiền tiết kiệm ấy mà vợ chồng tôi mới vượt qua khủng hoảng khi tôi sinh con thứ hai. Nhưng cũng từ đó, chồng tôi như đổi tính. Anh trở nên gắt gỏng, khó chịu với vợ.

Ảnh minh họa.

Tôi không biết anh đi làm, ra ngoài xã hội sẽ trưng ra bộ mặt thế nào? Nhưng cứ chiều về nhà, khuôn mặt anh luôn căng thẳng, mệt mỏi, chán chường, chưa từng vui vẻ, chưa từng hạnh phúc. Không khí trong nhà cũng vì thế mà ngột ngạt, u uất rất nhiều. Tôi hiểu, vì gánh nặng kinh tế quá lớn khiến chồng áp lực. Nhưng tôi một nách hai con, rồi đối nội ngoại, rồi công việc nhà cửa cũng rất mệt mỏi. Tôi cũng muốn thông cảm cho chồng nhưng ai sẽ là người thông cảm cho tôi.

Hôm qua, tôi đi mua bộ hồ sơ xin việc làm. Tôi đã quá chán ngán khi ở nhà, chỉ biết đường từ trường học của con về nhà, biết đường từ nhà ra đến chợ. Tôi muốn kiếm tiền. Không ngờ chồng tôi nhìn thấy, anh cười khẩy rồi nói một câu khiến tôi đắng lòng: "Tưởng làm gì, cũng chỉ là xin đi trông con cho người ta? Sao không ở nhà mà tự trông con mình đi".

Câu nói của chồng khiến tôi mất hết tự tin. Đúng là tôi làm hồ sơ gửi trung tâm xin việc với nguyện vọng đi trông con cho người ta thôi. Nhưng tôi chỉ muốn kiếm ra tiền, đồng tiền của chính mình thôi mà. Hướng Dương ơi, tôi nên làm gì cho đúng? Nên làm gì để cứu vãn không khí gia đình đây? (hoahongden...@gmail.com)

Hướng Dương tư vấn

Xin chào bạn,

Hướng Dương cảm thấy chẳng có lí do gì để bạn phải tự ti cả? Mạnh mẽ, tự tin và quyết đoán lên nào. Bạn có thể làm được những điều tuyệt vời hơn, chỉ cần bạn tự tin và can đảm. Một khi đã quyết định, cái bạn cần là sự tự chủ suy nghĩ, hành động chứ không phải nhìn vào sắc mặt của chồng rồi cảm thấy tự ti và do dự.

Con bạn đã lớn, đã đi nhà trẻ hết rồi, bạn cũng có thể ra ngoài, đi làm, hòa nhập xã hội được rồi. Một khi bạn kiếm được tiền, có công việc ổn định, tự khắc chồng bạn sẽ tôn trọng vợ mà thôi. Hơn nữa, kinh tế gia đình được cải thiện, giảm bớt gánh nặng trên vai anh ấy, tự khắc anh ấy sẽ vui vẻ, quan tâm vợ con mà thôi.

Cách tốt nhất để giữ hạnh phúc gia đình là sự tôn trọng, quan tâm và chia sẻ với nhau. Bạn đi làm, anh ấy cũng đi làm, như thế anh ấy sẽ có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình với bạn. Thời gian đầu có lẽ mọi sự sẽ khó khăn vì anh ấy lẫn bạn chưa quen với cuộc sống mới. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ vào nếp mới, sẽ quen dần mà thôi.

Ngoài nộp đơn cho trung tâm giới thiệu việc làm, bạn cũng có thể tự mình nộp hồ sơ vào những công ty với đúng năng lực của mình. Hãy mạnh dạn, tự tin khi hòa nhập và bắt đầu cuộc sống mới bạn nhé.

Chúc bạn sớm vượt qua những đắn đo và đưa ra quyết định đúng đắn.

Hướng Dương.