Người xưa vẫn thường trêu nhau rằng "tướng tự tâm sinh", những nét vẽ trên khuôn mặt không chỉ là món quà của tạo hóa mà còn ngầm báo hiệu về vận mệnh, tài lộc và đường tình duyên của phái đẹp. Dẫu biết rằng hạnh phúc hay sự giàu sang phần lớn đều đến từ sự nỗ lực và tu tâm dưỡng tính của mỗi cá nhân, nhưng những góc nhìn từ nhân tướng học truyền thống vẫn luôn mang đến cho chị em chúng mình những chiêm nghiệm vô cùng thú vị. Nếu bạn đang tò mò không biết liệu mình có mang số mệnh vinh hoa phú quý hay không, hãy thử soi chiếu 3 nét tướng "vàng" dưới đây nhé.

Vầng trán cao và đầy đặn: Dấu hiệu của sự thông tuệ và con đường tài lộc rực rỡ

Trong nhân tướng học, vầng trán thường được ví như tấm gương phản chiếu trí tuệ, tầm nhìn và cả con đường công danh sự nghiệp của một con người. Một người phụ nữ sở hữu vầng trán cao, rộng và đầy đặn, không bị lẹm hay có quá nhiều nếp nhăn lộn xộn thường toát lên một khí chất vô cùng thông minh, lanh lợi và nhạy bén. Ngay từ những năm tháng tuổi trẻ, họ đã thể hiện được sự tháo vát, khả năng học hỏi nhanh và luôn biết cách tự tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân. Nhờ óc quan sát sắc sảo và sự khéo léo trong giao tiếp, những người phụ nữ này thường xây dựng được các mối quan hệ xã hội chất lượng, từ đó mở ra vô vàn cánh cửa thăng tiến trong công việc.

Không chỉ giỏi kiếm tiền, họ còn sở hữu khả năng quản lý tài chính đáng nể, biết cách đồng tiền sinh lời và vun vén cho gia đình. Bước vào giai đoạn trung vận, sự nghiệp của họ sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại khối tài sản vững chắc, đảm bảo một cuộc sống vật chất rủng rỉnh, chẳng bao giờ phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền.

Chiếc mũi thanh thoát, cánh mũi tròn đầy: Phúc khí dồi dào, vượng phu ích tử

Nếu như vầng trán đại diện cho trí tuệ thì chiếc mũi trên khuôn mặt người phụ nữ lại được xem là "tài bạch cung", nơi cất giữ tiền tài và cũng là biểu tượng cho người bạn đời của họ. Một tướng mũi đẹp, mang lại nhiều may mắn thường là sống mũi thẳng, không gồ ghề hay vẹo lệch, kết hợp cùng chóp mũi tròn trịa và hai bên cánh mũi nở nang, đầy đặn. Chị em nào may mắn sở hữu nét tướng này thường mang trong mình tính cách nhân hậu, bao dung và cực kỳ biết điều.

Họ chính là mẫu phụ nữ "vượng phu ích tử" điển hình mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn rước về làm vợ. Sau khi kết hôn, họ không chỉ là hậu phương vững chắc, biết cách quán xuyến việc nhà êm ấm mà còn là cánh tay phải đắc lực, mang lại nguồn năng lượng tích cực và may mắn giúp con đường sự nghiệp của chồng ngày càng thăng hoa. Tiền bạc cứ thế rủ nhau gõ cửa, cuộc sống gia đình sung túc, êm ấm, vợ chồng đồng lòng tát cạn biển Đông.

Chiếc cằm tròn trịa, nọng cằm tự nhiên: Chìa khóa vàng mở ra hậu vận an nhàn, viên mãn

Nhiều chị em hiện đại thường ám ảnh với chiếc cằm V-line sắc lẹm và tìm mọi cách để loại bỏ đi phần "nọng cằm" có vẻ ngoài hơi mũm mĩm. Thế nhưng, dưới lăng kính của nhân tướng học phương Đông, một chiếc cằm tròn trịa, đầy đặn, thậm chí có chút nọng cằm lại chính là "kho báu" vô giá báo hiệu một tuổi già an yên và sung túc. Phần cằm đại diện cho "địa các", tức là vùng đất đai, tài sản và những tháng ngày xế bóng. Người phụ nữ có cằm đầy đặn thường có tấm lòng rộng mở, tính tình hiền hòa, điềm đạm và luôn biết cách đối nhân xử thế sao cho vẹn toàn.

Nhờ tích lũy được nhiều phúc đức từ thời trẻ, đến khi bước vào giai đoạn hậu vận, họ sẽ được tận hưởng trái ngọt mà mình đã gieo trồng. Con cái khôn lớn, hiếu thuận, tài sản đất đai dồi dào không lo thiếu thốn. Họ sẽ có những tháng ngày tuổi già thảnh thơi, viên mãn bên con cháu, chẳng phải vướng bận những muộn phiền thế tục. Tất nhiên, nhân tướng cũng chỉ là những gợi ý từ ngàn xưa, điều cốt lõi nhất để đổi vận chính là giữ cho mình một cái tâm trong sáng và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)