Nhiều vụ cướp táo tợn giữa Thủ đô dịp cuối năm

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện 1 số đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân đi lại trên những cung đường vắng vẻ vào đêm khuya. Mới đây, công an quận Bắc Từ Liêm cũng vừa bắt giữ 1 ổ nhóm dùng hung khí để cướp tài sản, thu hồi 1 xe máy và điện thoại trả lại cho bị hại.

Tại khu vực phường Tây Tựu , quận Bắc Từ Liêm, lợi dụng đêm tối, 2 đối tượng đã chặn xe của 1 người đi đường, dùng dao nhọn khống chế, cướp đi 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Nhận thấy đoạn đường vắng vẻ, không có người qua lại, các đối tượng còn ngang nhiên yêu cầu bị hại mở ví, lấy đi toàn bộ đăng ký xe để dễ dàng tiêu thụ. Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận rủ nhau đi cướp để lấy tiền đóng tiền nhà trọ.

Dù hành vi côn đồ, hung hãn, thế nhưng 2 đối tượng này còn rất trẻ tuổi, lại là lần đầu tiên đi cướp, thế nên khi chiếm được tài sản của bị hại. 2 đối tượng này vẫn thương tình chở nạn nhân về nhà do đường xa, trời lạnh.

6h cùng ngày, hai đối tượng mang chiếc xe máy cướp được đến 1 cửa hàng cầm đồ tại tỉnh Hưng Yên, để cầm cố 20 triệu đồng, sau đó chia nhau tiêu xài. Chiếc điện thoại bị một đối tượng giữ lại để sử dụng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, chỉ sau 24 giờ, công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng này ngay tại phòng trọ.

Trung úy Đinh Tiến Dũng - Công an quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội cho hay: "Vào thời điểm cuối năm, chúng tôi khuyến cáo người dân không nên đi 1 mình vào đêm tối, đi làm nên về sớm, nếu bắt buộc phải về muộn thì nên đi những cung đường có đèn chiếu sáng, đông người qua lại để tránh trở thành nạn nhân của những vụ cướp".

Liên tiếp trong vòng 1 tháng qua, công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 5 vụ trộm cắp và cướp tài sản, xảy ra tại các quận Gia Lâm, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm. Các vụ việc này đều diễn ra vào đêm khuya, tại các cung đường vắng vẻ. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và bố trí các chốt an ninh, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các đối tượng tội phạm dịp cuối năm.