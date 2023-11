Nhiều quận, huyện tại TPHCM bị cúp nước cuối tuần này

Thông tin từ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) ngày 24/11 cho biết đêm cuối tuần này sẽ cúp nước nhiều nơi để bảo trì tủ điện Nhà máy nước BOO Thủ Đức. Thời gian cúp nước dự kiến diễn ra từ 23h ngày 25/11 đến 2h ngày 26/11.

Khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian nêu trên là toàn bộ quận 7 (trừ Khu chế xuất Tân Thuận), huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Tại quận 8, cúp nước chỉ xảy ra ở các phường 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9; còn huyện Bình Chánh sẽ cúp nước ở xã Bình Hưng.

TP.Thủ Đức cũng bị ảnh hưởng tại các phường An Phú, Bình An, Bình Khánh, An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B và Khu công nghệ cao. Xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) sẽ có nước yếu.

SAWACO cho biết do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian nêu trên.

Đồng thời, đơn vị sẽ dùng xe bồn liên tục tiếp nước đến các vị trí trọng yếu để phục vụ người dân. SAWACO khẳng định sẽ thực hiện công việc đúng kế hoạch, tránh phát sinh kéo dài.