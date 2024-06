Nhiều nhà khoa học người Việt đứng tên chung bài báo khoa học với "siêu nhân" nước ngoài

Sau vụ việc tác giả liên hệ của bài báo có tên TS Võ Nguyễn Đại Việt, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển bền vững, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành bị nhà xuất bản Frontiers gỡ bỏ do mâu thuẫn lợi ích, làm mất tính liêm chính của quá trình bình duyệt khi các tác giả, phản biện và biên tập viên đều có quan hệ với nhau. Người được nhắc đến tiếp theo là TS Pau Loke Show.

Theo tìm hiểu, Pau Loke 38 tuổi, hiện là Giáo sư chính thức tại Khoa Kỹ thuật Hóa học và Dầu khí tại Đại học Khalifa, Abu Dhabi, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngoài ra, ông liên kết với ĐH Nottingham Malaysia, nơi ông là Giáo sư Kĩ thuật Sinh hóa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chế biến Thực phẩm Bền vững và đồng Giám đốc của Future Food Malaysia, Beacon of Excellence. Ông cũng là cựu Chủ tịch và Người sáng lập Hiệp hội Xử lí Sinh học Quốc tế có trụ sở tại Malaysia.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào năm 2012 đến nay, Pau đã có trong tay gia tài hơn 800 bài báo khoa học . Trong các năm 2020, 2021, 2022, 2023, người này công bố lần lượt 126, 159, 186, 175 bài. Trung bình cứ 2 ngày, kể cả ngày nghỉ, TS Paul Loke Show lại đăng một bài. Chưa kể mỗi ngày người này còn phản biện và phụ trách biên tập nhiều bài báo khác.

TS Pau cũng đang hợp tác với một số tác giả người Việt ở các trường ĐH trong nước trong việc viết bài báo khoa học .

TS Võ Nguyễn Đại Việt và TS Pau Loke Show đã đứng tên chung trong ít nhất 12 bài báo từ năm 2020 đến nay. Hai người này còn cùng làm biên tập viên mở các số đặc biệt ở nhiều tạp chí. Ngoài những bài đứng tên chung, hai người này thường xuyên đổi vai để duyệt bài cho nhau. Khi TS Võ Nguyễn Đại Việt là tác giả thì TS Pau Loke Show làm biên tập viên. Đến lúc TS Pau Loke Show là tác giả thì TS Võ Nguyễn Đại Việt lại trở thành biên tập viên.

4 bài báo của TS Paul Loke Show vừa bị tạp chí Frontiers in Energy Research đồng loạt gỡ bỏ, trong đó có 1 bài đứng tên chung với TS Võ Nguyễn Đại Việt; 1 bài do TS Võ Nguyễn Đại Việt làm biên tập viên phụ trách quá trình bình duyệt; 1 bài do TS Nguyễn Thị Đông Phương, Trưởng bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật thuộc Đại học Đà Nẵng làm phản biện. TS Nguyễn Thị Đông Phương là đồng tác giả rất thường xuyên với TS Pau Loke Show. Trong tổng số 21 bài báo đã công bố của TS Nguyễn Thị Đông Phương, có tới 80% (17 bài) đứng tên chung với TS Pau Loke Show.

Tìm hiểu của phóng viên trên hệ thống tra cứu dữ liệu nghiên cứu google Scholar cho thấy, ngoài TS Võ Nguyễn Đại Việt, còn nhiều tác giả khác đến từ trường ĐH, bệnh viện tại Việt Nam cũng là đồng tác giả nhiều bài báo với Pau – Loke Show. Tiêu biểu như TS Chu Đình Tới, Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội. TS Tới và TS Pau cùng là tác giả của hàng chục bài báo khoa học.