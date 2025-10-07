Nhiều người Hà Nội hôm nay ra đường là mất... ngày lương! Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn, 16:33 07/10/2025 Chia sẻ Thích0 Hà Nội mưa lớn khiến cả thành phố gần như chìm trong biển nước, hàng loạt xe chết máy nằm la liệt trên phố. Chưa từng thấy: Người dân Hà Nội đi xuồng máy, bơi giữa "biển" Mỹ Đình Hà Nội: Phát hiện rò điện khu vực ngập nước Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình? Clip: Như HoànDo ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, từ đêm 6/10, Hà Nội hứng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố chìm sâu trong biển nướcMưa gây ngập lụt khiến nhiều phương tiện chết máy, hỏng hóc. Các dịch vụ ăn theo mưa ngập như sửa xe lưu động, chở người qua chỗ ngập... cũng "hốt bạc" chỉ trong vài tiếngRất nhiều đội sửa xe lưu động xuất hiện trên đường sau trận mưa lớn tại Hà NộiNhững chiếc xe máy đứng bên đường chờ "giải cứu"Người dân không khỏi mệt mỏi vì tình trạng ngập lụt diễn ra thường xuyên trong tuần quaCác phương tiện hỏng nằm la liệt trên đườngNhiều thợ sửa xe mang theo đồ nghề, túi dụng cụ và máy bơm nhỏ đã có mặt tại các điểm ngập để nhận kháchĐược biết, giá sửa mỗi chiếc xe khoảng 200.000 - 300.000 đồngDụng cụ sửa xe được chất đốngNhững người thợ lúi húi sửa xeBên cạnh việc sửa xe lưu động, tại các điểm ngập sâu, dịch vụ chở người và xe qua cũng "đắt như tôm tươi"Những chiếc xe kéo được tận dụngTại những điểm ngập sâu, chỉ có cách này mới giúp cả người và xe an toàn đi quaNhững chiếc xe cứu hộ cũng được huy động nhanh chóng chở nhiều xe qua điểm ngậpNhiều người mệt mỏi ngủ gục trên xe giữa dòng nướcBan Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa thông tin, tính đến 9h ngày 7/10, Hà Nội còn 122 điểm ngập. Trong đó, còn 29 điểm ngập nặng, phương tiện không thể lưu thông, 93 điểm ngập các phương tiện vẫn có thể lưu thông. Theo Đời sống Pháp luật Copy link 10/07/2025 14:09 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhieu-nguoi-ha-noi-hom-nay-ra-duong-la-mat-ngay-luong-a578567.html Sự thật ứa nước mắt đằng sau clip mạnh thường quân đập đồ, hét vào mặt người nhận tiền từ thiện Chia sẻ Thích0 Hà Nội ngập lụt Bão Matmo bão số 11 tin nóng mỗi ngày