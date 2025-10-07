Fanpage aFamily

Nhiều người Hà Nội hôm nay ra đường là mất... ngày lương!

Ảnh, clip: Như Hoàn
Hà Nội mưa lớn khiến cả thành phố gần như chìm trong biển nước, hàng loạt xe chết máy nằm la liệt trên phố.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, từ đêm 6/10, Hà Nội hứng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố chìm sâu trong biển nước

Mưa gây ngập lụt khiến nhiều phương tiện chết máy, hỏng hóc. Các dịch vụ ăn theo mưa ngập như sửa xe lưu động, chở người qua chỗ ngập... cũng "hốt bạc" chỉ trong vài tiếng

Rất nhiều đội sửa xe lưu động xuất hiện trên đường sau trận mưa lớn tại Hà Nội

Những chiếc xe máy đứng bên đường chờ "giải cứu"

Người dân không khỏi mệt mỏi vì tình trạng ngập lụt diễn ra thường xuyên trong tuần qua

Các phương tiện hỏng nằm la liệt trên đường

Nhiều thợ sửa xe mang theo đồ nghề, túi dụng cụ và máy bơm nhỏ đã có mặt tại các điểm ngập để nhận khách

Được biết, giá sửa mỗi chiếc xe khoảng 200.000 - 300.000 đồng

Dụng cụ sửa xe được chất đống

Những người thợ lúi húi sửa xe

Bên cạnh việc sửa xe lưu động, tại các điểm ngập sâu, dịch vụ chở người và xe qua cũng "đắt như tôm tươi"

Những chiếc xe kéo được tận dụng

Tại những điểm ngập sâu, chỉ có cách này mới giúp cả người và xe an toàn đi qua

Những chiếc xe cứu hộ cũng được huy động nhanh chóng chở nhiều xe qua điểm ngập

Nhiều người mệt mỏi ngủ gục trên xe giữa dòng nước

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa thông tin, tính đến 9h ngày 7/10, Hà Nội còn 122 điểm ngập. Trong đó, còn 29 điểm ngập nặng, phương tiện không thể lưu thông, 93 điểm ngập các phương tiện vẫn có thể lưu thông.

