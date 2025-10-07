Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa thông tin, tính đến 9h ngày 7/10, Hà Nội còn 122 điểm ngập. Trong đó, còn 29 điểm ngập nặng, phương tiện không thể lưu thông, 93 điểm ngập các phương tiện vẫn có thể lưu thông.