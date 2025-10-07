Nhiều người bị ngã khuỵ khi đi qua điểm ngập Tú Mỡ - Phạm Hùng, nghi do dò điện.

Khoảng 10h sáng 7/10, tại khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hoà, TP Hà Nội), nước ngập khoảng 30cm, nhiều người dân khi đi qua có biểu hiện tê chân tay, thậm chí có người ngã khuỵ, nghi do bị ảnh hưởng bởi dòng điện rò rỉ dưới nước.

Phát hiện sự việc, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực đã nhanh chóng liên hệ với đơn vị điện lực, phối hợp kiểm tra, xác định nguồn rò điện và khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

CSGT sử dụng xe chuyên dụng đưa người dân qua điểm ngập, bảo đảm an toàn.

Để phòng ngừa rủi ro, Đội CSGT đường bộ số 6 đồng thời điều động xe chuyên dụng hỗ trợ chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập, hướng dẫn di chuyển theo lộ trình an toàn.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết: "Trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng hoàn lưu bão, đơn vị đã chủ động triển khai phương án ứng phó, huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các điểm có nguy cơ ngập úng để điều tiết giao thông, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố bất ngờ".

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, tránh dừng, đỗ phương tiện gần cột điện, trạm biến áp hoặc đường dây điện hở để bảo đảm an toàn trong mưa bão.