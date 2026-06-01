5 nghề phụ phù hợp với phụ nữ ngoài 40 tuổi đang nuôi con ăn học: Không cần vốn lớn, vẫn có thể kiếm thêm vài triệu đồng mỗi tháng

"Tôi không thiếu việc để làm, tôi chỉ thiếu thêm một khoản thu nhập".

Đó là câu nói của chị Mai Anh (43 tuổi, Hà Nội), nhân viên văn phòng và là mẹ của hai con đang học lớp 8 và lớp 11. Những năm gần đây, học phí, tiền học thêm, chi phí sinh hoạt liên tục tăng khiến chị nhận ra rằng chỉ dựa vào một nguồn thu nhập là khá rủi ro.

Giống như chị Mai Anh, nhiều phụ nữ ngoài 40 đang tìm kiếm những công việc làm thêm phù hợp với quỹ thời gian hạn chế, không đòi hỏi vốn lớn nhưng vẫn tạo ra nguồn thu ổn định.

Dưới đây là 5 nghề phụ được nhiều phụ nữ trung niên lựa chọn hiện nay.

1. Bán hàng online theo mô hình cộng tác viên

Đây là công việc phổ biến nhất vì gần như không cần bỏ vốn nhập hàng.

Người làm chỉ cần lựa chọn một số sản phẩm phù hợp như mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo trẻ em hoặc đồ dùng gia đình, sau đó đăng bán trên Facebook, Zalo, TikTok hoặc các hội nhóm.

Chị Thanh Hương (45 tuổi, TP.HCM) cho biết chị bắt đầu bằng việc bán các loại thực phẩm khô và đặc sản quê.

"Mỗi ngày tôi dành khoảng 1-2 tiếng buổi tối để đăng bài và trả lời khách. Ban đầu chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi tuần nhưng sau khoảng nửa năm, thu nhập thêm đã ổn định ở mức 4-5 triệu đồng/tháng."

Ưu điểm lớn nhất là không cần mặt bằng, không cần tồn kho nhiều và có thể tranh thủ làm sau giờ hành chính.

2. Nhận làm dịch vụ chăm sóc fanpage, đăng bài bán hàng

Nhiều cửa hàng nhỏ hiện nay cần người hỗ trợ đăng bài, trả lời tin nhắn hoặc cập nhật nội dung trên mạng xã hội nhưng không đủ ngân sách thuê nhân viên toàn thời gian.

Đây là cơ hội khá phù hợp với phụ nữ ngoài 40 tuổi, đặc biệt là những người có kinh nghiệm văn phòng hoặc sử dụng mạng xã hội thành thạo.

Công việc thường bao gồm:

- Đăng bài theo lịch.

- Trả lời tin nhắn khách hàng.

- Viết nội dung đơn giản.

- Cập nhật sản phẩm.

Mỗi fanpage có thể mang lại thu nhập từ 1-3 triệu đồng/tháng. Nếu quản lý 2-3 fanpage cùng lúc, mức thu nhập bổ sung hoàn toàn có thể đạt 5-8 triệu đồng mỗi tháng.

3. Nấu ăn hoặc làm đồ ăn tại nhà theo đơn đặt trước

Không ít phụ nữ trung niên biến kỹ năng nội trợ thành nguồn thu nhập thực sự.

Từ cơm văn phòng, bánh homemade, chè, đồ ăn sáng cho đến các món ăn theo mùa, nhu cầu của thị trường luôn tồn tại.

Chị Thu Hà (46 tuổi, Hà Nội) bắt đầu bằng việc bán xôi và bánh cuốn cho phụ huynh trong khu chung cư.

Ban đầu mỗi ngày chỉ có vài đơn hàng, nhưng nhờ khách quen giới thiệu, hiện chị có khoảng 30-40 suất ăn sáng mỗi ngày.

Sau khi trừ chi phí nguyên liệu, thu nhập thêm đạt khoảng 6-8 triệu đồng/tháng.

Điều quan trọng là bắt đầu từ quy mô nhỏ để kiểm soát rủi ro và không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc chính.

4. Trông trẻ hoặc kèm học sinh tiểu học tại nhà

Phụ nữ ngoài 40 thường có lợi thế lớn về kinh nghiệm chăm sóc trẻ em.

Tại các thành phố lớn, nhu cầu gửi trẻ ngoài giờ học hoặc tìm người hỗ trợ kèm bài cho học sinh tiểu học khá cao.

Một số mẹ lựa chọn:

Trông trẻ vài giờ buổi tối. Hỗ trợ đón trẻ sau giờ học. Kèm học sinh lớp 1-5. Hướng dẫn trẻ làm bài tập.

Chị Lan (44 tuổi, Đà Nẵng) hiện nhận kèm 3 học sinh tiểu học vào các buổi tối trong tuần.

"Mỗi tháng tôi có thêm gần 5 triệu đồng. Khoản tiền này đủ để đóng học thêm cho con mà không phải lấy từ lương chính."

Đây là công việc phù hợp với những người yêu trẻ và có không gian tại nhà.

5. Viết nội dung, nhập liệu hoặc làm việc từ xa

Sự phát triển của công nghệ giúp nhiều công việc không còn bị giới hạn bởi tuổi tác.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tuyển cộng tác viên làm việc từ xa cho các vị trí như:

- Viết bài.

- Biên tập nội dung.

- Nhập liệu.

- Quản lý dữ liệu.

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng online.

Với những phụ nữ có khả năng viết lách hoặc từng làm công việc hành chính, đây là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thu nhập có thể dao động từ vài triệu đến hơn 10 triệu đồng mỗi tháng tùy thời gian và kỹ năng.

Không phải kiếm thật nhiều, mà là tạo thêm một dòng tiền

Các chuyên gia tài chính cá nhân thường nhấn mạnh rằng một nguồn thu nhập phụ không nhất thiết phải quá lớn ngay từ đầu.

Điều quan trọng là tạo ra thêm một "dòng tiền thứ hai".

Ví dụ, nếu mỗi tháng kiếm thêm được 4 triệu đồng:

Khoản mục Số tiền Học thêm cho con 1,5 triệu đồng Tiết kiệm giáo dục 1 triệu đồng Quỹ dự phòng 1 triệu đồng Chi tiêu cá nhân 500.000 đồng

Sau một năm, khoản thu nhập phụ này có thể mang lại gần 50 triệu đồng – một con số không hề nhỏ đối với nhiều gia đình.

Ở tuổi ngoài 40, việc tìm kiếm nghề phụ không chỉ là câu chuyện tiền bạc. Đó còn là cách để nhiều phụ nữ cảm thấy tự tin hơn trước những áp lực tài chính ngày càng lớn khi con cái bước vào giai đoạn học hành tốn kém.

Một vài giờ mỗi ngày, một kỹ năng sẵn có và sự kiên trì đủ lâu đôi khi lại trở thành chìa khóa giúp gia đình bớt áp lực, còn bản thân người phụ nữ có thêm cảm giác chủ động trước tương lai.