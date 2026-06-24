Ngày 24/6, nhiều thuê bao di động nhận được tin mang tên "BỘ NN-PTNT" với nội dung: " Bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền vào chiều tối 7/9... ".

Do lỗi kỹ thuật trong quá trình truyền tải tin nhắn của nhà mạng nên một số thuê bao nhận lại nội dung tin nhắn cũ trong chiều 24/6. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai)

Phản hồi về thực trạng này, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đây là tin nhắn cảnh báo đã được phát hành từ năm 2024, liên quan một cơn bão xảy ra trước đây.

"Do lỗi kỹ thuật trong quá trình truyền tải tin nhắn của nhà mạng, một số thuê bao đã nhận lại nội dung tin nhắn cũ trong chiều ngày 24/6/2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định không gửi bất kỳ tin nhắn cảnh báo bão nào vào thời điểm hiện tại ", Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin.

Cũng theo cơ quan này, hiện nay, không có cơn bão nào ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Từ đầu mùa mưa bão năm 2026 đến nay, Việt Nam cũng chưa ghi nhận cơn bão nào hoạt động trên Biển Đông.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân bình tĩnh, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chính xác. Người dân nên theo dõi thông tin dự báo khí tượng thủy văn, công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai từ các cơ quan chính thống.