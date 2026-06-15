Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra tình trạng một số đối tượng thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất "giả" để thực hiện các giao dịch như mua bán, chuyển nhượng, cầm cố để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân, suy giảm uy tín của các cơ quan, tổ chức và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Một vụ việc điển hình đã được phát hiện trong quá trình tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa bàn thị xã Quảng Yên (cũ). Khi kiểm tra hồ sơ, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 3 phát hiện hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu bị làm giả và kịp thời chuyển cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng liên quan. Ngày 21/5/2026, cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố một đối tượng về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Theo hồ sơ vụ án, bằng thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả, đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại số tiền lên tới 4,9 tỷ đồng.

Cơ quan công an đánh giá đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước đối với các loại giấy tờ, tài liệu, con dấu. Theo quy định của pháp luật, người phạm tội có thể phải đối mặt với mức án từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Công tác điều tra xác định, đối tượng phạm tội thường triệt để lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý ham rẻ hoặc chủ quan của người dân, sự sơ suất của tổ chức hành nghề công chứng khi thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó, thủ đoạn phổ biến là làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả mạo thông tin chủ sở hữu đất hoặc làm, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của thửa đất đã được chuyển nhượng trước đó để thế chấp vay tiền hoặc chuyển nhượng lại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Có trường hợp để tạo sự tin tưởng cho người mua, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã thuê người đóng giả chủ đất, đưa người bị hại trực tiếp đi xem thửa đất hoặc tạo dựng hồ sơ giả rất tinh vi khiến người dân khó phát hiện.

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân

- Khi thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của thửa đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Chỉ giao dịch tại các tổ chức hành nghề công chứng hợp pháp, yêu cầu xác minh thông tin tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi giao dịch.

- Không tin tưởng vào các lời mời chào mua bán đất giá rẻ bất thường, giao dịch nhanh chóng không rõ nguồn gốc.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về giấy tờ giả hoặc hành vi lừa đảo cần kịp thời báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý. Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai nhằm bảo vệ tài sản của bản thân và góp phần ngăn chặn, đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Nếu phát hiện hành vi vi phạm cần thông báo ngay đến Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông tin đến Trực ban hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (số điện thoại: 0692.808.134) để được tiếp nhận, giải quyết.