Nhiều ngôi sao trưởng thành từ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Little House on the Prairie (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) là bộ phim truyền hình gồm 9 mùa với hơn 200 tập, được chuyển thể từ bộ sách được yêu thích của tác giả Laura Ingalls Wilder. Phim quy tụ dàn diễn viên nhỏ tuổi đáng yêu với diễn xuất tự nhiên, chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả. Trong số đó có những người sau này đã trở thành những ngôi sao nổi tiếng.

Jason Bateman

Jason Bateman trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Ảnh: NBC)

Jason Bateman hiện tại là diễn viên, đạo diễn nổi tiếng sở hữu nhiều giải thưởng như Quả cầu vàng, Emmy, giải của Hiệp hội diễn viên...

Năm 11 tuổi, Jason Bateman có vai diễn đầu tay trong vai James Cooper - thành viên nhí của gia đình Ingalls. Đây là bước khởi đầu thuận lợi để sau này Jason Bateman trở thành một trong những diễn viên, đạo diễn nổi bật của làng truyền hình Mỹ với hàng loạt vai diễn ấn tượng, tiêu biểu là thành công với các phim Arrested Development (2003 - 2019) và Ozark (2017 - 2022). Năm 2025, nam diễn viên sẽ trở lại lồng tiếng cho vai diễn cáo Nick trong phần 2 phim hoạt hình từng đoạt giải Oscar - Zootopia.

Shannen Doherty

Shannen Doherty trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Ảnh: NBC)

Năm 11 tuổi, Shannen Doherty được chọn vào vai phụ Jenny Wilder - nhân vật xuất hiện trong khoảng 18 tập của mùa phim cuối cùng. Ngay từ thời điểm đó nữ diễn viên đã được nhận định rất có triển vọng tỏa sáng vì có khiếu diễn xuất và ngoại hình dễ thương.

Chỉ một thời gian ngắn sau, Shannen Doherty đã là gương mặt được yêu thích của loạt phim tuổi mới lớn. Cô đặc biệt ghi dấu ấn với vai người chị cả Prue trong series đình đám Charmed (Phép thuật) - một trong những phim tiên phong thập niên 90, 2000 có dàn nhân vật chính hoàn toàn là nữ.

Shannen Doherty (giữa) nổi tiếng với bộ phim Charmed (Phép thuật)

Thành công trong sự nghiệp nhưng Shannen Doherty cũng là ngôi sao vướng nhiều tranh cãi. Năm 2024, cô qua đời ở tuổi 53 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Sean Penn

Sean Penn (giữa)/Ảnh: Alamy

Sean Penn có vai diễn đầu tiên, dù chỉ là vai quần chúng trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên nhờ có bố là đạo diễn một số tập phim. Phải chờ tới vài năm sau đó, khả năng diễn xuất của Sean Penn mới thực sự được chú ý và có những vai diễn nổi bật bằng thực lực.

Sean Penn và Dakota Fanning trong phim I Am Sam (Ảnh: Pinterest)

Sean Penn là ngôi sao đa tài, thành công ở nhiều lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, sân khấu, cả với diễn xuất và đạo diễn. Ông luôn yêu thích những nhân vật độc đáo, có sức tác động mạnh mẽ đến khán giả và mang về rất nhiều giải thưởng danh giá trong đó có 2 tượng vàng Oscar. Một trong số vai diễn ấn tượng nhất của Sean Penn là vai người cha đơn thân, có trí tuệ chậm phát triển ở phim I Am Sam.

Theo Netflix, phiên bản mới của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sẽ được thể hiện với 3 mảng nội dung nổi bật bao gồm câu chuyện về gia đình tràn đầy cảm xúc và hy vọng, một phần khác là chuyện sinh tồn chốn thảo nguyên và phần không thể thiếu nữa là nguồn gốc, lịch sử, văn hóa của miền Tây nước Mỹ.