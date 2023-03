Nhiều nghệ sĩ Việt bị đưa tin đã qua đời trên YouTube, TikTok

Nghệ sĩ Hồng Nga đột ngột qua đời vì thương nhớ Vũ Linh khiến đồng nghiệp bàng hoàng

Đầu tháng 3, Cát Phượng và diễn viên Phi Phụng cũng là nạn nhân, bị đưa tin qua đời khi còn sống.

Thời đại "4.0", khi nhà nhà làm YouTuber, người người trở thành TikToker, đó cũng là lúc tin giả lên ngôi.

Những video với tiêu đề giật gân, sai sự thật lên đến vài triệu view. Lượt xem đồng nghĩa với tiền. Đó là lý do người làm nội dung, kể cả những kênh có tick chính chủ bất chấp để "chôn sống" nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Hồng Nga bị làm phiền thời gian gần đây.

Khi YouTube trở thành "mồ chôn sống" nghệ sĩ

"Xin đừng làm phiền nghệ sĩ Hồng Nga!".

Đó là thông điệp của ca sĩ Vỹ Khang - con nuôi nghệ sĩ Hồng Nga - gửi đến giới YouTuber, TikToker.

Thông qua nhà báo Song Minh, Vỹ Khang cho biết sau khi thông tin nghệ sĩ Hồng Nga bị lẫn nhiều lần được đăng tải, YouTuber và TikToker đến vây kín trước nhà của nữ nghệ sĩ để quay phim, chụp ảnh.

Khán giả nối đuôi nhau, YouTuber hiếu kỳ đổ về làm tắc nghẽn giao thông tại đám tang NS Vũ Linh

Người giúp đỡ, đồng hành cùng nghệ sĩ Hồng Nga suốt 30 năm qua nói nhiều YouTuber, TikToker tụ tập trước cửa nhà, thậm chí tràn đến cửa nhà xin ghi hình, phỏng vấn khiến gia đình hoảng hốt và không biết lý do là gì.

"Hiện tại, trí nhớ của nghệ sĩ Hồng Nga không còn như xưa, lúc nhớ lúc quên, nói chuyện nọ xọ chuyện kia nên gia đình không muốn để nghệ sĩ Hồng Nga xuất hiện trên bất kỳ trang thông tin nào. Điều đáng nói ở đây là dù giải thích, nhiều YouTuber, TikToker không chịu về, luẩn quẩn xung quanh, ngồi ở quán cà phê chờ mọi động tĩnh khiến sinh hoạt của nghệ sĩ Hồng Nga và gia đình bị đảo lộn", đại diện người nhà nghệ sĩ Hồng Nga cho biết.

Theo gia đình, ngoài đi đứng khó khăn và chứng lẫn của người già, sức khỏe nghệ sĩ Hồng Nga còn tốt. Song, nhiều YouTuber không "tha" cho nghệ sĩ. Hàng loạt thông tin gây hoang mang dư luận, cho rằng nữ nghệ sĩ đã qua đời khiến gia đình và khán giả bức xúc.

Đó là tình trạng chung khi nhà nhà đổ xô làm "người sáng tạo nội dung".

Trước Vũ Linh, nhiều nghệ sĩ bị YouTuber đăng tải tin qua đời khiến gia đình bức xúc.

Không cần gì nhiều, ngoài chiếc smartphone, khả năng ghép ảnh, họ hoàn toàn có khả năng "chôn sống" bất kỳ ai, miễn là có view.

Tại đám tang của Vũ Linh, Hồng Phượng - cháu gái của nam nghệ sĩ - chia sẻ với Tiền Phong rằng cô rất bực trước thông tin về Vũ Linh được đăng tải trên mạng.

"Thật ra những hình ảnh không tốt về cậu Năm xuất hiện rất lâu trên mạng rồi. Họ 'trù' cậu Năm mất từ rất lâu trước đó. Không chỉ cậu Năm mà nhiều nghệ sĩ khác phải đối mặt điều đó. Tình trạng này không tốt chút nào, tôi mong mọi người hãy thức tỉnh đi", Hồng Phượng bức xúc nói.

Đúng như lời Hồng Phượng, chỉ cần gõ cụm từ một nghệ sĩ nào đó qua đời, lập tức xuất hiện hàng loạt video, có video lên đến vài triệu view, nhất là nghệ sĩ gạo cội, lớn tuổi của sân khấu cải lương.

NSƯT Kim Tử Long là nạn nhân, bị giới YouTuber gọi tên, gắn với những video xui xẻo nhiều nhất. Anh nhiều lần bức xúc vì bị trù ẻo.

"Tôi chỉ muốn nhắn nhủ YouTuber một điều. Những gì đăng trên YouTube là phải có thật, chính xác, nhất là nói rằng tôi đã chết. Điều đó làm tổn thương đến nghệ sĩ", anh nói trước nhiều YouTuber tại đám tang NSƯT Thanh Kim Huệ.

Tháng 12/2022, NSND Lệ Thủy cầu cứu khi bị YouTuber gán ghép, đưa tin hát ca ngợi tịnh thất Bồng Lai, số lượng lên đến 10 kênh. Các video với tiêu đề Nghệ sĩ Lệ Thủy hát tặng Thiền am bên bờ vũ trụ, Lệ Thủy hát tặng thầy ông nội... thu hút nhiều lượt xem và bình luận tiêu cực.

Tại buổi gặp gỡ báo chí ở Trung tâm Báo chí TPHCM, NSND khẳng định người hát trong video không phải bà. Cuộc sống của bà bị đảo lộn, người nhà lo lắng vì nữ nghệ sĩ tuổi đã cao.

"Bạn bè đều biết đó không phải giọng ca của tôi. Tôi kêu con trai phải lên tiếng đính chính vì tôi không ca ngợi người trong video. Một mặt, con trai tôi viết bài đính chính, mặt khác Trí gọi điện đến Sở Văn hóa Thông tin để có đơn vị bảo vệ tôi. Tôi sốc trước vụ việc lần này. Tôi sợ người thân bị ảnh hưởng khi bị đặt điều một cách trắng trợn", NSND Lệ Thủy nói vào thời điểm đó.

Theo đại diện Sở Thông tin Truyền thông TPHCM, căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội), mức phạt trung bình là 7,5 triệu đồng đối với cá nhân, 14 triệu đồng đối với tập thể.

Song, nhiều YouTuber không sợ điều đó, không ít lần đưa tin giả khiến nhiều người đau đầu xử trí, kể cả xử lý.

Từ tin giả, vồ vập ở đám tang Vũ Linh đến "cấm YouTuber" tại lễ tưởng niệm NSND Diệp Lang

Ban đầu, nhiều khán giả không tin việc NSƯT Vũ Linh qua đời dù xuất hiện trên YouTuber những kênh truyền thông, trung tâm tin tức uy tín. Bởi, YouTuber đánh mất lòng tin của người xem quá nhiều.

Đến khi gia đình phát tang, đại diện người nhà NSƯT Vũ Linh mặc đồ tang xác nhận, công chúng mới tin ông hoàng cải lương Hồ quảng qua đời.

Dù vậy, trong lúc tang gia bối rối, nạn tin giả không tha cho gia đình nghệ sĩ Vũ Linh.

Trong thời gian diễn ra tang lễ, đại diện gia đình bức xúc với những video có tiêu đề như Tuổi già cô độc của Vũ Linh, Vợ và con ruột Vũ Linh đến đám tang đòi chia gia tài, Vũ Linh để lại toàn bộ gia tài cho con nuôi Bình Tinh...

"Thời gian qua Bình Tinh mất nhiều người thân, từ cha, mẹ, anh hai, dì, cậu và bây giờ là ba nuôi Vũ Linh. Bình Tinh chưa mãn tang mẹ, giờ đội thêm tang ba nuôi. Ai lâm vào hoàn cảnh như Bình Tinh đều không thể chịu đựng. Hãy đặt mình vào vị trí Bình Tinh và thương em ấy, đừng thêu dệt bất kỳ điều gì. Chúng tôi đã kịp xử lý thông tin tiêu cực, buộc kẻ này xóa clip", đại diện gia đình nói.

Tình trạng YouTuber tại đám tang nghệ sĩ khiến gia đình đau đầu.

Tại lễ đưa tang, YouTuber trở thành những người cản trở đội nhà quàn đưa linh cữu NSƯT Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tình trạng YouTuber tràn vào nghĩa trang Hoa viên Bình Dương, giơ máy lên, nhằm ghi lại khoảnh khắc lễ hạ huyệt. Việc này gây khó khăn, đến nỗi NSƯT Ngọc Huyền cầu cứu: "Nếu yêu thương NSƯT Vũ Linh xin mọi người hãy lui lại để đội mai táng đưa quan tài vào và mọi thứ được diễn ra suôn sẻ".

Sau lễ đưa tang, gia đình nhận ra tình trạng người dân hiếu kỳ, YouTuber tràn đến khu mộ nghệ sĩ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hình ảnh giới YouTuber leo lên mộ phần của NSƯT Thanh Kim Huệ và nhiều nghệ sĩ khác khiến gia đình bức xúc.

Theo NSƯT Thanh Điền, ông đau lòng vì tình trạng nhiều người trèo lên mộ nghệ sĩ khiến nhiều cây cảnh, phần mộ NSƯT Thanh Kim Huệ bị hư nặng.

Sau khi nhận được thông tin, đại diện gia đình cố NSƯT Vũ Linh cho biết tình trạng YouTuber muốn quay clip, livestream tại lễ an táng nam nghệ sĩ tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương khiến nhiều ngôi mộ nghệ sĩ xung quanh bị giẫm đạp, một trong số đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng là phần mộ của NSƯT Thanh Kim Huệ.

"Gia đình sẽ tu sửa phần hư hỏng trên mộ phần của cô Huệ. Chúng tôi xin lỗi và mong gia đình chú Điền thông cảm. Gia đình rất buồn vì không lường trước được sự việc này", Hồng Phượng nói.

NSƯT Thanh Điền sau đó lên tiếng từ chối yêu cầu sửa phần mộ NSƯT Thanh Kim Huệ từ gia đình Vũ Linh. "Sự cố đáng tiếc đó không phải do gia đình NSƯT Vũ Linh gây ra. Tôi mong sự việc lần này không trở thành tiền lệ để những đám rước sau, mộ phần an nghỉ thực sự được an yên", nghệ sĩ Thanh Điền nói.

Một tuần sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời, giới cải lương tiếp tục nhận tin đau buồn là NSND Diệp Lang tạ thế. Sau tang lễ tại Mỹ, gia đình Hội đồng Thăng ủy thác cho Châu Thanh và NSƯT Ngọc Huyền tổ chức lễ tưởng niệm tại Việt Nam.

Trải qua tình trạng hỗn loạn tại tang lễ, nhiễu loạn thông tin về NSƯT Vũ Linh, Ngọc Huyền và những người tổ chức lễ tưởng niệm NSND Diệp Lang quyết định cấm YouTuber và TikToker đến ghi hình, đăng tải lên các nên tảng.

Từ kênh thông tin được nhiều người theo dõi, không ít người gọi YouTuber, TikToker là "kền kền" vì tình trạng tin giả. Điều đó ảnh hưởng đến người sáng tạo nội dung chân chính nói chung và những người bị nhắc đến nói riêng.

Bao giờ tình trạng này chấm dứt? Điều đó vẫn còn là ẩn số.