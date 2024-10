Nhiều mẫu xe máy ăn khách từng bán chênh cả chục triệu đồng loạt hạ giá thấp hút khách Việt

Số lượng xe máy xuất xưởng giảm

Theo báo cáo do Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 9, các doanh nghiệp trong nước sản xuất ước đạt 242.100 chiếc xe máy mới. Con số này dù tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng so với tháng 8 (với 275.000 chiếc xuất xưởng) đã giảm tới 12,2%.

Điều này được giải thích một phần do sức mua của thị trường yếu hơn so với thời gian trước. Thêm vào đó, số lượng xe máy xuất xưởng mới đã có 2 tháng đạt đỉnh trong tháng 7 và 8 khiến cung vượt quá cầu. Ghi nhận trong 8 tháng đầu 2024, tháng có sản lượng cao nhất trong năm là tháng 7 với số lượng 297.800 chiếc được xuất xưởng ra thị trường.

Hiện, các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đóng góp một lượng lớn xe máy sản xuất mới, ước tính xấp xỉ khoảng 80%.



VAMM gồm 5 thành viên là: Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio. Trong đó, Honda chiếm tới trên 70% thị phần với việc sản xuất và phân phối 27 mẫu xe máy. Các hãng xe còn lại là Yamaha có 27 mẫu, SYM 12 mẫu, Suzuki 23 mẫu và Piaggio 10 mẫu. Bên cạnh việc tiêu thụ ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp này còn xuất khẩu xe máy nguyên chiếc sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài các thành viên VAMM, nhiều doanh nghiệp trong nước và FDI khác cũng tham gia sản xuất xe máy điện như VinFast, DatBike, Pega, Yadea, Detech,... với số lượng không nhỏ. Tuy nhiên các doanh nghiệp này không công bố cụ thể doanh số bán hàng. Còn VinFast theo thường lệ sẽ công bố sản lượng theo từng quý.

Xe máy đồng loạt hạ giá hút khách Việt

Tháng 10 là lúc mà thị trường xe máy ở Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn cao điểm của quý cuối năm 2024. Đây là thời điểm mà các hãng xe máy đang “chạy đua” thu hút khách hàng.

Đón trước xu hướng này, nhiều hãng xe máy, trong đó đáng kể nhất là Honda và Yamaha đã đồng loạt có nhiều chính sách ưu đãi giảm giá, tặng quà để hút khách hàng và tăng doanh số cho từng mẫu xe.

Đầu tháng 10/2024, hàng loạt các mẫu xe máy Honda ‘hot’ giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Trong đó, Honda Winner X vẫn tiếp tục là mẫu xe giảm giá mạnh nhất, mức giá thực tế của Winner X hiện chỉ ngang ngửa mẫu xe ga cỡ nhỏ Vision và rẻ bằng 2/3 đối thủ Yamaha Exciter 155 VVA.

Theo ghi nhận, Honda Winner X cũng đang được đại lý bán với mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt đến nay. Cụ thể, mức giá phổ biến của Winner X Tiêu chuẩn chỉ dao động từ 31 triệu đồng, tùy từng màu sắc. Mức giá này thấp hơn tới 15 triệu đồng so với giá đề xuất.

Ngoài ra, phiên bản Thể thao và Đặc biệt của mẫu xe tay côn này cũng được bán với mức giá từ 33 – 35 triệu đồng, thấp hơn giá của hãng tới 17 triệu đồng.

Honda Winner X

Honda mới đây đã ra mắt phiên bản mới cho Honda LEAD cùng mức giá bán khá hấp dẫn.

Hiện nay, Honda LEAD được phân phối với 3 phiên bản khác nhau gồm: Tiêu chuẩn, Cao cấp, và Đặc biệt. Mỗi phiên bản có những màu sắc lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của nhiều người.

Theo thông tin từ Sở hữu trí tuệ và sáng tạo , đáng chú ý, LEAD mới đang được bán ra với giá dao động chênh nhẹ so với mức đề xuất. Khảo sát một HEAD Honda ở Hưng Yên cho thấy, giá thực tế của LEAD chỉ cao hơn mức niêm yết từ vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản.

Mẫu xe tay ga Honda SH 2024 hiện tại cũng đang sở hữu mức giá rất hấp dẫn khi được giảm từ 500 – 1 triệu đồng so với tháng trước, các phiên bản gần như đã về sát giá đề xuất, thậm chí SH 160i Tiêu chuẩn và SH 350i đã giảm xuống dưới giá đề xuất của hãng. Đây được coi là thời điểm vàng để sỡ hữu mẫu xe ga cao cấp nhà Honda vì chỉ cách đây 2-3 tháng, ghi nhận cuối tháng 6 năm 2024, mẫu xe này vẫn được bán chênh tới gần chục triệu đồng so với giá niêm yết.

Đặc biệt, Honda Vision trước đây thường có mức bán "chênh" lên tới cả chục triệu đồng nay cũng có giá đại lý giảm sâu. Honda Vision đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp và Cổ điển (mới). Giá xe Vision đang khá dễ chịu khi hàng loạt các đại lý đồng loạt giảm giá để thu hút khách hàng.

Theo đó bản tiêu chuẩn giảm gần 1,3 triệu đưa giá bán thực tế tại đại lý về mức 29.9 triệu đồng. Các phiên bản khác mức giảm từ 300-900.000 đồng.

Honda Vision

Trong tháng 10/2024, SH Mode 2024 đang được chào bán với giá khá hấp dẫn, nhiều đại lý bán ngang giá đề xuất. Sở dĩ mức giá trên được coi là hấp dẫn bởi trước đó, SH Mode từng là một trong những mẫu xe đội giá cao nhất Việt Nam, có thời điểm đại lý bán chênh hơn 10 triệu đồng so với giá đề xuất.

Giá xe Honda SH Mode 2024 đầu tháng 10/2024 tại đại lý:

Bên cạnh Honda, một hãng xe máy đình đám khác là Yamaha cũng liên tục giảm giá nhiều mẫu xe 'hot' của mình để hút khách hàng.

Theo khảo sát của phóng viên VTC News, mẫu xe tay ga Yamaha Janus hiện đang được các Yamaha Town triển khai chương trình khuyến mại cực hấp dẫn. Theo đó, các khách hàng sẽ được ưu đãi bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt, voucher phụ kiện 2 triệu đồng và combo quà tặng trị giá 2 triệu đồng khi mua Yamaha Janus. Tổng ưu đãi này có giá trị lên tới 5 triệu đồng. Đồng thời, khách hàng mua xe cũng sẽ được hưởng chế độ bảo hành 30.000 km hoặc 3 năm.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe Yamaha Latte trong tháng 10/2024 không có sự biến động mới nào. Hiện tại, giá bán thực tế đang thấp hơn giá đề xuất của hãng khoảng 1.085.000 - 1.982.000 đồng, với giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Latte phiên bản giới hạn màu mới.

Yamaha Latte

Tại các đại lý, giá xe Yamaha Freego trong tháng 10 có sự điều chỉnh nhẹ. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế đang thấp hơn khoảng 565.500 - 2.140.000 đồng, với giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Freego bản tiêu chuẩn màu mới.