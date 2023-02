Theo đó, thời gian thực hiện dự kiến từ 23 giờ ngày 18-2 (thứ bảy) đến 2 giờ ngày 19-2 (chủ nhật). Các khu vực bị gián đoạn cấp nước bao gồm: toàn bộ quận 7; toàn bộ huyện Nhà Bè; quận 8 có các phường 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9; huyện Cần Giờ; xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; TP Thủ Đức gồm các phường: An Phú, Bình An, Bình Khánh, An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B và Khu Công nghệ cao TPHCM. Khu vực nước yếu: xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.