Nhiều học sinh Quảng Trị đau bụng, khó thở nghi do ăn kẹo đồ chơi

Trưa 17/3, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị xác nhận, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm vừa có báo cáo kết quả xác minh việc 10 em học sinh Trường TH và THCS phường 3 (TP Đông Hà) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở, đau đầu.

Cụ thể, lúc 13h30 ngày 10/03, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận được thông tin có 10 em học sinh lớp 4A Trường TH và THCS phường 3 có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở, đau đầu sau khi ăn kẹo đồ chơi có nhãn hiệu Weird Dj show, được mua tại quầy kinh doanh tạp hóa gần trường.

Qua xác minh, vào khoảng 7h cùng ngày, 10 em học sinh nói trên được bạn cho kẹo đồ chơi, các em mở kẹo ra ăn và ngậm thổi đồ chơi. Đến giờ ra chơi, một số em có biểu hiện buồn nôn, đau đầu nhưng không báo cho giáo viên. Đến khi ăn trưa xong, 10 em này đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở, đau đầu và được phụ huynh đón về theo dõi.

Kẹo đồ chơi có tên Weird Dj show mà 10 học sinh cùng ăn trước khi bị đau bụng, khó thở.

Kiểm tra loại kẹo đồ chơi có tên Weird Dj show, cơ quan chức năng xác định, đây là sản phẩm kẹo đồ chơi nhãn sản phẩm có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ, không có nguồn gốc và được bày bán tại quầy kinh doanh tạp hóa phía ngoài cổng phụ của trường.

Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị cho hay, dựa vào thời gian xuất hiện các biểu hiện và chỉ xuất hiện ở 10 em học sinh trong cùng một lớp học, có thổi và ngậm loại đồ chơi gắn liền sản phẩm kẹo đồ chơi Weird Dj show có thể xác định, vụ việc không phải ngộ độc do thực phẩm hàng loạt.

Theo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh, cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các quầy hàng thức ăn đường phố, bán rong tại các khu vực xung quanh trường học trong tỉnh.

Ngoài ra, các trường học cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở bếp ăn tại nhà trường. Tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh không mua và sử dụng các loại thực phẩm, đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ bán tại các quầy hàng xung quanh trường học...