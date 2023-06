Nhiều gia đình ở Thanh Hoá tan nát vì Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Cán bộ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Thanh Hoá rà soát, triển khai các biện pháp để đấu tranh phòng ngừa hoạt động trái phép của HTĐCTM

Nhiều hình thức lôi kéo, dụ dỗ

Vài năm gần đây, Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ (HTĐCTM) được biết đến như một tổ chức có dấu hiệu truyền bá một số tư tưởng mang màu sắc mê tín dị đoan.

Không ít gia đình có người thân tham gia tổ chức này đã tan nát hạnh phúc khi bỗng nhiên vợ hoặc chồng mình đập phá bát hương thờ cúng tổ tiên, hay chối bỏ bố mẹ, người thân.

HTĐCTM trở lại Thanh Hóa dưới nhiều hình thức, núp bóng bằng các buổi hội thảo ''làm giàu'', bán hàng online, kinh doanh các mặt hàng đồ gia dụng.

Những kẻ chủ chốt trong HTĐCTM thường lợi dụng danh nghĩa mở các văn phòng đại diện, thành lập công ty, buôn bán hàng đa cấp, trung tâm từ thiện, nhân đạo trá hình... để tuyên truyền, phát triển tổ chức.

Chị H. (TP Thanh Hóa) - một nhân viên thu cước điện thoại vẫn chưa hoàn hồn khi kể về câu chuyện chị bị lôi kéo tham gia HTĐCTM.

Chị H. cho biết, bắt đầu từ việc người bạn thân mời đi uống nước, thăm hỏi về cuộc sống gia đình, về công việc làm ăn. Dần dần chị được lôi kéo vào các lớp học, buổi hội thảo ''làm giàu'', ''thay đổi tư duy để thêm mạnh'', nhưng thực chất là lồng ghép để tuyên truyền về HTĐCTM.

Nhưng chỉ sau một ngày tiếp xúc, bên cạnh việc giảng giải về cách làm giàu, những người này liên tục đề cập đến HTĐCTM. Họ nói nếu nhận thức được sự sống sẽ được Đức Chúa trời ban phát nhiều điều may mắn, còn không tin theo sẽ bị phạt bằng những hình phạt rất nặng.

Bản thân chị H. nhận ra ngay thủ đoạn nên đã thoái thác không tham gia các hội thảo nữa. Sau đó chị H. bị các thành viên của HTĐCTM liên tục gọi điện, nhắn tin động viên, lôi kéo.

Anh Nguyễn Văn T. (SN 1998, ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn) cũng là một nạn nhân của HTĐCTM cho biết, khi đang là sinh viên của phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội (cơ sở Thanh Hóa), anh được một người bạn rủ rê nên đã tham gia HTĐCTM.

Sau gần 2 năm theo HTĐCTM, anh bị gia đình ngăn cấm và dần nhận thức được những hậu quả. Tới tháng 2/2022, anh T. đã thoát ra được.

''Đối với người đi làm thì đóng góp 10% thu nhập hàng tháng, còn đối với sinh viên như em thì đóng 100 - 200 nghìn đồng. Các nhóm sẽ sinh hoạt ở nhiều địa điểm khác nhau, lúc thì ở chung cư, khi thì ở nhà trọ và thường xuyên là ngoài quán cà phê.

Những người tham gia HTĐCTM còn có nhiệm vụ phải giới thiệu để lôi kéo thêm người thân, bạn bè tham gia bằng cách giới thiệu trực tiếp, hoặc thông qua các hội nhóm kín trên Zalo, Facebook, Zoom'', anh T. kể.

Tại Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã ghi nhận tình trạng các đối tượng thuộc HTĐCTM tiếp cận với nạn nhân ở các quán cà phê, công viên cây xanh, hoặc núp bóng dưới hình thức tổ chức hội thảo hướng dẫn cách làm giàu, tuyên truyền mô hình kinh doanh đa cấp.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 500 người đang hoạt động trong tổ chức này với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở TP Thanh Hóa.

Theo Công an Thanh Hóa, trong quá trình truyền đạo, HTĐCTM khuyên dạy tín đồ của mình cần trích 10% thu nhập để làm thiện nguyện giúp đời, để nhận được nhiều hồng phúc của Chúa Trời.

Tuy nói là không ép buộc thành viên phải nộp tiền, nhưng với những lời đe dọa như: ''Đức Chúa Trời nhìn thấy hết những gì của bạn'', ''Bạn có bao nhiêu tiền, bạn không giấu được vì Đức Chúa Trời biết rồi''... Điều này khiến các thành viên lo sợ và phải nộp đủ 10% thu nhập hàng tháng.

Không chỉ vậy, để duy trì hoạt động, các hội viên tham gia còn phải mua kinh sách, tài liệu, vật dụng để rao giảng, học tập… khiến gia đình của nhiều hội viên phải điêu đứng, kinh tế gia đình sa sút.

Tan cửa, nát nhà

Trung tá Lê Duy Dũng, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: ''Hiện cơ cấu tổ chức, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức tự xưng Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, chúng tôi đã điều tra, nắm rõ. Các đối tượng cầm đầu, cốt cán, số người tham gia sinh hoạt cũng được chúng tôi nắm bắt để có biện pháp đấu tranh, xử lý. Công an sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và đấu tranh với các hoạt động trái pháp luật của tổ chức này theo quy định của Luật Tín ngưỡng tôn giáo, của pháp luật Việt Nam. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó không loại trừ xem xét xử lý hình sự đối với những hành vi gây hậu quả nghiêm trọng''.