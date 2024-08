Nhiều doanh nghiệp Việt cung cấp "BĐS" cho người đã khuất: Dịch vụ cao cấp, chi phí ra sao?

Từ xa lạ, nay việc hỏa táng trở nên quen thuộc và được chấp nhận nhiều hơn tại Việt Nam. Cũng do nhu cầu này, một số doanh nghiệp đã trở thành nhà cung cấp không gian lưu trữ tro cốt cho người đã khuất.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tro cốt của người đã khuất có thể được chọn gửi trong chùa hoặc các hoa viên nghĩa trang. Mức đóng góp kinh phí tùy theo cơ sở hoặc tấm lòng của người gửi. Một số cơ sở lưu giữ tro cốt có mức phí hơn 75 triệu đồng/hộc, kèm theo các dịch vụ cao cấp khác.

Dịch vụ lưu giữ cốt đa dạng với nhiều mức chi phí.

Trong đó có dịch vụ lưu tro cốt tại Bảo tháp Tứ Ân do đơn vị công ty Happiness Cycle quản lý và vận hành tại khuôn viên Pháp viện Minh đăng quang (tại TP Thủ Đức, TP HCM). Website của đơn vị này cho biết khuôn viên có khả năng lưu trữ 5058 hộc tro cốt, hiện thờ 2440 hộc (chiếm 48,24%).

Dự án này vận hành từ năm 2015, cho phép thờ phụng vĩnh viễn hoặc khi có thay đổi của Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

“Vị trí có ánh sáng tự nhiên, quy hoạch nhiều hướng và không gian thông thoáng để tạo cảm giác thoải mái và lưu thông năng lượng tốt. Nhiều lựa chọn khác nhau, phù hợp với những giá trị tâm linh và phong thủy riêng cho khách hàng”, nội dung giới thiệu của Happiness Cycle về nơi lưu trữ tro cốt này.

Theo giá công bố, giá hộc đơn tại tầng 5 tháp Tứ Ân, 27x27x27 cm, có giá từ 60 triệu đồng. Giá này chưa bao gồm phí quản lý. Hộc đôi có giá từ 120 triệu đồng , cũng chưa gồm phí quản lý.

Tổng chi phí cho 10 năm đầu lên đến 77,5 triệu đồng

Tại Hoa viên Mekong (Cần Thơ), khu lưu giữ hài cốt có tên là An viên vĩnh hằng. Giá niêm yết trên website là 26 triệu đồng/hộc .

Hộc lưu giữ hài cốt được làm đá granite, có bia mộ và ảnh bằng men. Kích thước hộc 30cm x 30cm x 70cm. Có chỗ bố trí lư hương, trái cây trước mỗi hộc. Phát kinh Phật hàng ngày. Ngày rằm Vu Lan hàng năm có tổ chức trai đàn, tụng niệm vãng sanh

Hoa viên Mekong có chính sách hỗ trợ thanh toán linh hoạt trong 10 tháng khi mua trước cho thân nhân.

Cơ cấu giá của dịch vụ lưu giữ tro cốt gồm giá hộc và phí quản lý (nếu có).

Tại Long An, Hoa viên An Bình Viên cũng triển khai dịch vụ hộc lưu tro cốt. Theo báo giá hồi tháng 1/2023, lưu cốt tại nhà nguyện An Bình Viên và phí chăm sóc là 15 triệu đồng trong thời gian 15 năm tính ngày ký hợp đồng mua sản phẩm. Thời gian này không lấy mốc thời điểm sử dụng.

Công viên hoả táng tháp Long Thọ (Củ Chi, TP HCM) có bảng giá chi tiết theo các tháp, vị trí hộc lưu. Chẳng hạn, phí dịch vụ tại nhà lưu giữ tro cốt tầng 3 chia thành 10 hàng, nếu lưu dưới 1 năm sẽ có giá từ 0,5-1 triệu đồng. Nếu lưu lâu dài có thể lên đến 25 triệu đồng.

Còn tháp lưu tro cốt 10 tầng cũng trong khuôn viên này, giá có thể lên đến 75 triệu đồng nếu hộc cốt ở tầng 6-8, hàng 3. Phí chăm sóc tính riêng, 3 năm 500.000 đồng/hộc – đóng 1 lần sau khi ký hợp đồng; 10 năm 2,5 triệu đồng/hộc – đóng 1 lần sau khi ký hợp đồng. Và dài hạn 2.500.000 đồng/hộc, đóng 1 lần cho 10 năm ngay sau khi ký hợp đồng, sau đó đóng hàng năm 300.000 đồng.

Tuỳ theo thời gian của dự án hoặc chọn lựa của thân nhân, tro cốt có thể lưu vĩnh viễn tại khuôn viên cơ sở cung cấp dịch vụ.

Như vậy, hộc vị trí tốt nhất tại tháp Long Thọ sẽ chịu tổng chi phí cho 10 năm đầu khoảng 77,5 triệu đồng.

Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đưa ra các mốc lưu giữ tro cốt 5 năm, 10 năm, 50 năm, tương ứng với mức phí 5 triệu, 7 triệu, 12 triệu. Còn tại Hoa viên Vĩnh Hằng (Kiên Giang), hộc đơn lưu trữ đến 50 năm có giá cao nhất là 12 triệu đồng, hộc đôi cao nhất là 20 triệu đồng.