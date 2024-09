Nhiều địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau bão Yagi

Chiều 8/9, Sở GD&ĐT Bắc Ninh ra văn bản tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học ngày 9/9 (thứ Hai) để rà soát, khắc phục các thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Sở yêu cầu các trường khẩn trương dọn vệ sinh trường lớp; sửa chữa cơ sở hạ tầng, khắc phục thiệt hại sau bão. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần kiểm tra lại hệ thống điện và các thiết bị trước khi sử dụng; có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; xử lý cây xanh, biển hiệu, mái tôn, cột cổng, tường bao đã bị gió bão làm nghiêng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên khi trở lại trường ngày 10/9.

Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố bằng các hình thức liên lạc phù hợp, thông báo học sinh toàn thành phố tiếp tục nghỉ học ngày 9/9 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Sở GD&ĐT, việc cho học sinh nghỉ học để các trường tập trung khắc phục hậu quả sau bão, điều kiện an toàn giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường. Sở cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương dọn dẹp cảnh quan, khắc phục hậu quả sau bão.

Các đơn vị kiểm kê, thống kê thiệt hại do bão gây ra; đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất sau bão, ưu tiên sửa chữa trước phòng học; chủ động khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất theo thẩm quyền để tiếp tục dạy và học, đảm bảo quy trình, thủ tục đúng quy định, các trường không tự ý sửa chữa đối với các hạng mục có mức kinh phí vượt thẩm quyền.

Cảnh hoang tàn ở Quảng Ninh sau bão số 3. (Ảnh: Anh Đức)

UBND tỉnh Quảng Ninh ra công điện về việc tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Trong đó, yêu cầu các trường cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghỉ học ngày thứ Hai (9/9). Tùy điều kiện cụ thể, Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố chủ động quyết định cho phép nghỉ thêm 1 - 2 ngày.

Sở GD&ĐT Điện Biên ra công văn hoả tốc yêu cầu các đơn vị cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên nghỉ học 2 ngày (9 và 10/9) để ứng phó mưa lũ sau bão Yagi. Các đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học bù cho học sinh đảm bảo nội dung chương trình và kế hoạch thời gian năm học, phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình, diễn biến mưa lũ sau bão trên địa bàn.

Sở GD&ĐT Sơn La cũng có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học và giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày 9 và 10/9. Nếu tình hình mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 vẫn tiếp diễn sau ngày 10/9, đơn vị sẽ có chủ trương chỉ đạo tiếp theo.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội gửi văn bản về việc cho học sinh đi học trở lại với những trường đủ điều kiện đảm bảo an toàn. Theo đó, trường học nào đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn sẽ triển khai đón học sinh quay trở lại từ thứ Hai ngày 9/9 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 – 2025.

Các trường chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn do ảnh hưởng của cơn bão, trước mắt chưa tổ chức dạy học, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra.

“Căn cứ điều kiện thực tiễn của trường, sau khi khắc phục hậu quả do cơn bão Yagi gây ra, hiệu trưởng nhà trường báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức học tập trở lại đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học”, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu.