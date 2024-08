Nhiều địa phương miễn 100% học phí năm học 2024-2025 cho học sinh các cấp

Hải Phòng : Theo Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng, năm học 2024-2025 địa phương tiếp tục có chính sách miễn toàn bộ học phí cho học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT.... trên địa bàn. Tiền miễn học phí được cấp từ ngân sách địa phương. Mỗi học sinh được miễn 9 tháng học phí/ năm học.

Năm ngoái, địa phương này cũng chi hơn 400 tỉ đồng ngân sách để miễn 100% học phí cho học sinh các cấp.

Bà Rịa - Vũng Tàu : Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo, học sinh THPT công lập và ngoài công lập, học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên.

Theo đó, từ năm học 2024 - 2025, trẻ mầm non đến học sinh tiểu học, THCS - THPT đang học tại các trường THPT công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 100% học phí công lập theo quy định của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho từng cấp học.

Thời gian hỗ trợ theo số tháng học tập thực tế tại các cơ sở giáo dục nhưng tối đa không quá 9 tháng/năm học. Nguồn kinh phí hỗ trợ được cấp từ ngân sách nhà nước. Học sinh học trường công lập được cấp học phí trực tiếp từ các nhà trường, còn học sinh khối trường tư thục được Nhà nước cấp cho cha mẹ học sinh.

Nhiều địa phương miễn 100% học phí cho học sinh các cấp trong năm học tới.

Thành phố Đà Nẵng: Thành phố Đà Nẵng cũng có chính sách miễn hoàn toàn học phí cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS – THPT, học viên các Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông; học sinh có nơi đăng ký thường trú tại thành phố Đà Nẵng đang học văn hóa THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục trên địa bàn TP Đà Nẵng. Học sinh các cấp được miễn học phí 9 tháng trong năm học 2024-2025. Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ miễn giảm học phí của toàn thành phố trong năm học tới hết khoảng 108,1 tỉ đồng .

Long An: Hội đồng nhân dân tỉnh Long An thông qua Nghị quyết về quy định mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 trở đi đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Theo đó, năm học 2024-2025, Long An sẽ giảm 50% học phí đối với trẻ em mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập; miễn 100% học phí đối với học sinh THCS đối với học sinh các trường công lập trên địa bàn tỉnh. Từ năm học 2025-2026 và những năm tiếp theo, tỉnh sẽ miễn 100% học phí đối với trẻ em mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Địa phương giảm 50% học phí cho học sinh các cấp so với năm ngoái. Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025, có hiệu lực từ ngày 1/8. Theo đó, mức thu học phí năm học 2024-2025 giảm 50% so với năm ngoái.