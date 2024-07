Nhiều cao ốc ở Hà Nội bị "bêu tên" do vi phạm PCCC

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), qua kiểm tra và báo cáo của Công an các địa phương, căn cứ Điều 17 của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo công khai các dự án, công trình do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, danh sách do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) công khai gồm có: Tòa nhà CT1 thuộc Khu đô thị mới Văn Khê (Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) do Công ty Cổ phần sông Đà làm chủ đầu tư.

Tổ hợp Trung tâm thương mại - Chung cư - Văn phòng cho thuê - Tòa nhà SME Hoàng Gia (đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) do công ty cổ phần SME Hoàng Gia làm chủ đầu tư.

Tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở (Số 89 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) do công ty cổ phần thương mại Hà Tây làm chủ đầu tư.

Công trình khu siêu thị văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở (Đầu tư xây dựng tháp ICC Tower) có địa chỉ tại số 317 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội do công ty cổ phần tư vấn đầu tư dự án quốc tế ICC là chủ đầu tư.

Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp để bán và cho thuê Discovery Complex (không bao gồm hạng mục tầng hầm B5 đến tầng hầm 1; tầng 1 tại trục (8-9; A-C), trục (8-9; D- F), trục (C-G; 2-3); tầng 8 tại trục (E-I; 1B-3); tầng 10 đến tầng mái khối căn hộ (tháp B) địa chỉ tại số 302 Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) do công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy làm chủ đầu tư.

Khu vực tầng 1 đến tầng 3 của Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng (quận Tây Hồ, Hà Nội) do công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đông Đô làm chủ đầu tư.

Tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân (số 1 đường Thanh Bình, quận Hà Đông, Hà Nội) do công ty cổ phần đầu tư xuất khẩu Tây Đô làm chủ đầu tư.

Khối đế Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride (Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) do công ty cổ phần đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư.

Từ tầng 1 đến tầng 5 của công trình tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ No4 (đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) do công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Gỗ Việt làm chủ đầu tư....