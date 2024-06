Nhiều bí mật gây sốc về cái chết của Marilyn Monroe

Một trong những cuốn sách gây tranh cãi nhất hiện nay là Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed (tạm dịch là Đừng hỏi: Gia đình Kennedy và những phụ nữ họ hủy hoại) của Maureen Callahan, tác giả kiêm nhà báo của Daily Mail.

Cuốn sách được mô tả là bóc trần bộ mặt thật của gia đình Kennedy vốn gắn liền với sự giàu có, quyền lực, quyến rũ và tính chính trực. Trong đó, tác giả Maureen Callahan tiết lộ lịch sử bạo lực, lạm dụng tình dục và chủ nghĩa phân biệt giới tính của những người đàn ông trong gia đình Kenedy, từ đó lấy lại danh dự cho những phụ nữ và bé gái bị họ hủy hoại.

Mối tình sai trái

Cuốn tiểu sử dự kiến lên kệ vào ngày 2/7 nhưng đã gây xôn xao dư luận với những đoạn trích “nhá hàng” trước. Gây chú ý hàng đầu phải kể đến việc Callahan đi sâu vào bí ẩn cái chết của huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe.

Theo tác giả sách bán chạy của New York Times, khởi nguồn cho bi kịch của mỹ nhân tóc vàng là mối quan hệ phức tạp giữa hai người đàn ông trong gia đình Kennedy quyền lực bậc nhất nước Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và em trai Robert F. Kennedy (còn được gọi là Bobby). Đáng nói, hai chính trị gia này đều đã có gia đình.

Marilyn Monroe đứng cạnh hai anh em nhà Kennedy trong bữa tiệc sinh nhật cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và em trai Robert F. Kennedy vào tháng 5/1962. Ảnh: Getty Images.

Marilyn lần đầu gặp ông JFK vào năm 1954 tại một bữa tiệc ở Hollywood. Kể từ đó, nữ diễn viên dấn thân vào cuộc tình sai trái. Bác sĩ tâm lý riêng của Marilyn rất để tâm đến tình huống này. Chuyên gia giấu tên cho biết đã cố gắng giúp người đẹp không quá cô đơn và dính líu đến những người có tính hủy diệt cao.

Vào ngày 19/5/1962, Marilyn hát bài Happy Birthday cho ông JFK trong buổi biểu diễn nổi tiếng tại Madison Square ở thành phố New York, Mỹ.

Những gì thế giới biết đến là hình ảnh cô đào quyến rũ trong chiếc váy đính pha lê bó sát. Tuy nhiên, Callahan tiết lộ chỉ ba mươi phút trước khi xuất hiện trên sân khấu, Marilyn đã quan hệ với Bobby trong phòng thay đồ.

Theo nữ nhà văn, hai người dành 15 phút riêng tư bên nhau. Lần vụng trộm này khiến ngôi sao Some Like It Hot trễ lịch biểu diễn. Bà được mô tả xuất hiện trong tình trạng say khướt và mặt đỏ bừng. Chiếc váy chật đến mức bà khó có thể đi lại được.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy tỏ ra giận dữ sau màn trình diễn. Bà Jackie đưa ra tối hậu thư cho chồng rằng ông không được phép gặp Marilyn nữa, nếu không bà sẽ ly hôn, mang theo các con và khiến ông phải trả giá bằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. JFK đồng ý và không bao giờ ngủ với Marilyn nữa.

Marilyn Monroe bị sát hại?

Mối tình của nữ diễn viên với Bobby vẫn tiếp tục. Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ thậm chí còn đến thăm tình nhân vào đêm bà qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles vào ngày 4/8/1962.

Theo Callahan, Bobby phát hiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cục Tình báo Mỹ (CIA) cài đặt thiết bị nghe lén vào nhà và đường dây điện thoại của Marilyn mà ngôi sao Hollywood không biết.

Bobby được cho là yêu cầu Marily đưa đoạn băng ghi âm ra nhưng cô không thể. Cuối cùng, chính trị gia ra về tay trắng và thi thể Marilyn được người quản gia tìm thấy vào sáng sớm hôm sau.

“Cô ấy nằm úp mặt trên giường, khỏa thân, với chiếc điện thoại vẫn trên tay. Cựu đặc vụ FBI cấp cao James Doyle sau đó thừa nhận Cục được lệnh xóa một số hồ sơ điện thoại từ nhà của Marilyn sau khi cô qua đời. Được phục hồi vào những năm 1980, nhật ký cuộc gọi của Marilyn cho thấy cô ấy đã gọi đến nơi làm việc của Bobby tám lần trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 30/6... Các báo cáo chỉ ra cô ấy đã phá thai vào ngày 20/7 và đứa bé có thể là của Bobby”, trích cuốn sách sắp phát hành.

Hiện trường phát hiện thi thể Marilyn. Ảnh: Hulton Archive.

Người chồng thứ hai của Marilyn, Joe DiMaggio, đã cấm cả hai anh em nhà Kennedy đến dự đám tang của Marilyn.

“Tôi luôn biết ai đã giết cô ấy, nhưng tôi không muốn bắt đầu một cuộc cách mạng ở đất nước này. Cô ấy nói với tôi rằng sẽ có người đến giết cô ấy, nhưng tôi giữ im lặng. Rất nhiều người trong gia đình Kennedy đều là những kẻ sát gái và họ luôn thoát khỏi việc đó. 100 năm nữa họ cũng sẽ thoát khỏi chuyện đó”, DiMaggio tuyên bố vào nhiều năm sau khi Marily qua đời.

Trong cuốn sách mới, Callahan cũng tiết lộ vào năm 1985, ABC News lên kế hoạch phát sóng một bộ phim tài liệu đặc biệt về sự liên quan tiềm tàng của JFK và Bobby trong cái chết của Marilyn. Tuy nhiên, nó bị hủy chỉ vài giờ trước khi chương trình phát sóng.

Chủ tịch của nhà đài lúc bấy giờ là Roone Arledge, bạn lâu năm của Ethel Kennedy (vợ Bobby), là người đưa ra quyết định đó. Ông giải thích bộ phim chỉ là tin đồn và không đáp ứng được yêu cầu trình chiếu.

Hơn 60 năm qua đi, cái chết của Marily vẫn là một trong những bí mật lớn nhất của Hollywood. Nguyên nhân trực tiếp được xác định là sử dụng thuốc an thần quá liều.

Buổi chụp hình cuối cùng

Tác giả Callahan cho biết trước khi qua đời, nữ diễn viên đối mặt với căn bệnh trầm cảm nặng. Bà còn lạm dụng rượu và thuốc ở mức đáng báo động. Việc liên tục không thể xuống khỏi giường khiến bà bị sa thải khỏi trường quay bộ phim Something's Got to Give .

Vài tuần trước ngày định mệnh, Marily chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Vogue vào tháng 6/1962. Người cầm máy là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Bert Stern.

“Cô ấy coi việc lột trần trước công chúng như một thử thách. Cô khỏa thân trên giường, quanh ngực quấn vải tuyn màu hồng. Mắt bị thu hút bởi một vết sẹo dài và sâu - kết quả của cuộc phẫu thuật cắt túi mật trước đó.”, nhà báo Daily Mail mô tả.

Marilyn Monroe chụp ảnh khỏa thân cho Vogue vào khoảng 2 tháng trước khi qua đời. Ảnh: Bert Stern.

Marilyn nói với nhiếp ảnh gia rằng cảm thấy tự ti về vết sẹo. Tuy nhiên, ông Stern đảm bảo phụ nữ đẹp bởi những vết sẹo - mượn lời từ biên tập viên thời trang nổi tiếng Diana Vreeland, cựu Tổng biên tập Vogue.

Bert Stern có lẽ không bao giờ ngờ đó là lần cuối cùng ông làm việc với huyền thoại Hollywood, cũng là bộ ảnh thời trang cuối cùng mà Marily thực hiện trong đời.

Sau này, bức ảnh mang tính biểu tượng của Stern được đặt tên là The Last Sitting (tạm dịch: Lần làm mẫu cuối cùng). Nó được xuất bản trong cuốn sách The Last Sitting (1982) và Marilyn Monroe: The Complete Last Sitting (2000).

Trong bộ phim tài liệu Bert Stern: Original Madman năm 2010, nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã gọi buổi chụp hình cho Marilyn là "trải nghiệm một lần trong đời". Ông cho biết căn phòng khách sạn đã biến thành một studio và ông có thể thực hiện bất cứ điều gì ông muốn.