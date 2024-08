Nhiều bạn trẻ tụ tập "check-in" bằng camera giám sát ở Hà Nội, công an sẽ kiểm tra

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái đi bộ dừng lại dưới chiếc camera giám sát ở trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung Ương tạo dáng chụp ảnh, sau đó các cô gái này nhanh chóng rời đi. Tiếp tục tình huống tương tự, hai nam thanh niên đi xe may cũng dừng tại vị trí và ngồi trên xe máy và tạo dáng. Đáng nói, nhóm thanh niên này bất chấp nguy hiểm, tiềm ẩn gây ra tai nạn do đứng dưới lòng đường.

Một số cô gái đứng dưới camera giám sát tạo dáng xong rời đi ngay

Trưa 28/8, trao đổi với chúng tôi, một người làm nghề xe ôm ở cổng bệnh viện phụ sản Trung ương đã hơn chục năm, cho biết, cách đây ít ngày bất ngờ có một số nam nữ thanh niên xuất hiện ở khu vực tạo dáng, chỉ ít giây sau đó lại rời đi và xuất hiện nhóm thanh niên khác.

“Tôi thấy rất bất ngờ, vì hơn chục năm đứng đón khách ở đây chẳng có gì lạ lẫm, vậy mà mấy thanh niên đến chụp hình rồi lại đi ngay. Vậy là các thanh niên này đã chụp ảnh dưới chiếc camera giám sát mới được lắp, tình huống này như thể ‘trêu đùa’ lực lượng chức năng”, người lái xe ôm kể.

Phía bên dưới chiếc camera này không có gì đặc biệt

Cũng bất ngờ vì hình ảnh các nam nữ thanh niên đứng ngay dưới lòng đường chụp hình trước camera giám sát, một người làm nghề xe ôm khác cũng thường xuyên đón khách ở khu vực cổng Bệnh viện phụ sản Trung ương, cho hay, bình thường ở cổng bệnh viện luôn có các tình huống xe ra vào khám chữa bệnh, hành vi của các thanh niên này rất nguy hiểm.

"Các thanh niên này xuất hiện không lâu, nhưng đúng lúc có người cấp cứu thì xe ô tô phải tránh sang một bên. Nhưng điều quan trọng, chúng tôi vẫn không hiểu tại sao các thanh niên lại chọn địa điểm cổng bệnh viện để chụp ảnh", người lái xe ôm chia sẻ.

Cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương là nơi có mật độ các phương tiện tham gia giao thông rất đông

Đi tìm hiểu về chiếc camera giám sát trên, một cán bộ Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cho biết, đây là hệ thống camera do UBND quận Hoàn Kiếm mới lắp để quản lý về mặt an ninh trật tự trên địa bàn.

Nói về tình huống một số nam nữ thanh niên tụ tập tạo dáng ở khu vực, một cán bộ cho biết, hiện nay có phần mềm ứng dụng iHanoi (đây là phần mềm kết nối giữa chính quyền với người dân) những ai đăng ký tài khoản đều có thể truy cập vào để theo dõi, trong đó có cả mục ‘camera giao thông’. Biết được điều này, các thanh thiếu niên vô tư tạo dáng để được camera ghi lại hình ảnh. Sau đó, nhóm thanh niên này sẽ lên ứng dụng iHanoi để tải xuống những hình ảnh trên rồi cắt, ghép, thêm âm thanh và đăng lên nhiều nền tảng mạng xã hội.

khu vực này gần đây xuất hiện nhóm thanh niên tụ tập chụp ảnh check-in

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin về sự việc nhóm thanh niên tụ tập chụp hình trước camera giám sát nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đơn vị chức năng đang kiểm tra việc nhiều người tụ tập chụp ảnh thông qua camera giám sát. Cảnh sát sẽ xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ xe trái phép, gây cản trở giao thông.