Nhiều bác sĩ ở TPHCM xuyên đêm vào tâm lũ dữ cứu dân

Rạng sáng 24/11, Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Thành Đoàn TP.HCM xuất quân đến Khánh Hòa với nhiệm vụ hỗ trợ cứu hộ, chăm sóc y tế và khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn gồm BS Nguyễn Phúc Huy, BS Lý Thành Kiệt, BS Bùi Đức Anh Tuấn cùng các điều dưỡng Nguyễn Văn Truyền, Nguyễn Thành Tấn và Nguyễn Trương Phúc Tú.

Các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy đã khẩn trương lên đường trong đêm ứng cứu cho nhân dân vùng lũ tại Khánh Hòa

Theo kế hoạch ứng cứu, từ ngày 24 đến 28/11, đoàn nhân viên y tế của bệnh viện sẽ túc trực tại các khu vực ngập sâu, bị chia cắt để tham gia sơ cấp cứu, khám bệnh và hỗ trợ sức khỏe người dân và lực lượng tình nguyện đang hỗ trợ cho người dân tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 25/11, Bệnh viện Chợ Rẫy dự kiến chuyển 500 túi thuốc gia đình, gồm thuốc không kê đơn và vật tư thiết yếu đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất.

Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, Sở Y tế TP.HCM cũng đã kích hoạt chế độ ứng phó khẩn. Các bệnh viện được yêu cầu chuẩn bị lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể điều động ngay khi nhận lệnh từ Bộ Y tế và tỉnh bạn.

Những ngày qua, nhiều bệnh viện tại TP.HCM đã cử lực lượng lên đường hỗ trợ y tế cho các tỉnh bị lũ lụt

Từ ngày 22/11, đã có 38 bác sĩ từ các bệnh viện Thống Nhất, Quân Y 175, Nhân Dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng & Bệnh nghề nghiệp và An Bình có mặt tại Khánh Hòa. Nhóm thầy thuốc này đang tăng cường cho bệnh viện tỉnh và trực tiếp đến xã Khánh Vĩnh, Diên Khánh – hai địa bàn bị thiệt hại nghiêm trọng.

Sở Y tế TPHCM cho biết công tác điều phối sẽ được duy trì liên tục để đảm bảo chi viện nhanh, an toàn và hiệu quả.

Song song với chi viện nhân lực, nhiều bệnh viện tại TP.HCM đang triển khai vận động “túi thuốc gia đình” để hỗ trợ cấp thiết cho người dân vùng lũ. Mỗi túi gồm thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, xà phòng, dung dịch rửa tay và hướng dẫn phòng bệnh mùa mưa lũ.

Dụng cụ và thuốc được các y bác sĩ mang đến vùng lũ cứu dân

Chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cán bộ y tế và các nhà hảo tâm. Trước mắt, ngành Y tế TP.HCM đặt mục tiêu chuyển 10.000 túi thuốc đến Khánh Hòa, giúp người dân có thể tự xử trí bệnh thông thường trong bối cảnh y tế địa phương bị quá tải, nhiều khu vực vẫn còn bị cô lập.

Sự hỗ trợ khẩn cấp về mặt y tế của TPHCM cho người dân vùng lũ mang theo sự ấm áp của tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Theo thống kê, đến hết ngày 23/11, mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Toàn vùng ghi nhận 102 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Nhiều tuyến quốc lộ và đường liên huyện bị chia cắt, hệ thống điện – nước bị gián đoạn, đời sống người dân bị đảo lộn. Thiệt hại tài sản ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Công tác cứu hộ và tiếp tế vẫn đang được triển khai khẩn trương trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến xấu.