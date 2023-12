Nhiệt độ nhiều nơi cao kỷ lục trong những ngày đông, trời oi nóng như mùa hè

Dù đang là thời điểm chính đông, nhưng hôm nay (15/12), thời tiết miền Bắc oi nóng như mùa hè, nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 31 độ C. Nhiều người phải bật quạt, mở điều hòa để giải nhiệt.

Không chỉ thời điểm hiện tại, người dân miền Bắc đã trải qua tháng 10, tháng 11 và nửa đầu tháng 12 với nhiều ngày nắng oi, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm trước.

Giữa mùa đông nhưng trời miền Bắc nắng nóng như mùa hè. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ trung bình tháng 10/2023 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên và các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa cao hơn 1-2 độ C, có nơi trên 2 độ C, các khu vực khác cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Trong đầu tháng này xảy ra một đợt nắng nóng ở đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng sau đó xuất hiện cục bộ, tuy nhiên vẫn có nhiều nơi quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử trong cùng thời kỳ.

Ngày 5/10, tại trạm khí tượng Láng (Hà Nội) nhiệt độ đo được 36,4 độ C, vượt kỷ lục 35,5 độ C của năm 2003. Tại trạm khí tượng Sông Mã (Sơn La) ghi nhận mức nhiệt 37,1 độ C, vượt qua kỷ lục 36,5 độ C của 57 năm trước (năm 1966).

Bắc Kạn, Lạng Sơn, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Điện Biên, Hà Nam cũng ghi nhận kỷ lục nhiệt độ trong tháng 10/2023.

Tháng 11/2023, nước ta đón hai đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Bình, Bắc Tây Nguyên cao hơn 1-1,5 độ C, có nơi cao hơn 1,5 độ C, các khu vực khác xấp xỉ đến cao hơn 0,5-1 độ C.

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong tháng này cũng vượt giá trị lịch sử tại một số trạm khí tượng trên toàn quốc. Trong đó, tại trạm khí tượng Sông Mã (Sơn La) ngày 10/11, nhiệt độ 36 độ C, tiếp tục vượt kỷ lục 35,6 độ C của 11 năm trước. Tại Hòn Dáu (Hải Phòng), nhiệt độ đo được ngày 5/11 là 33 độ C, cao hơn kỷ lục 32,5 độ C của năm 1987...

Nhiệt độ trung bình tháng 11 trong 15 năm qua tại Hải Phòng.

Nửa đầu tháng 12/2023, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1,5-3 độ C so với trung bình nhiều năm, đặc biệt Tây Bắc Bộ cao hơn 3-4 độ C.

Sang nửa cuối tháng 12/2023, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chuyển rét đậm trên diện rộng. Cụ thể, khoảng gần sáng và ngày 16/12, không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ giảm sâu, trời chuyển rét từ 16/12. Từ đêm cùng ngày, khu vực này rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Từ 17/12, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.

Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Rét đậm, rét hại có thể kéo dài sau ngày 20/12.

Nửa đầu tháng 1/2024 vẫn có thể xuất hiện rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng không kéo dài.