Nhặt được con nghêu khổng lồ, người đàn ông định 'đánh chén' thì phát hiện ra điều bất ngờ

Đó là câu chuyện may mắn và đầy bất ngờ của anh chàng người Mỹ Blaine Parker. Anh đã nghĩ rằng mình vớ được bữa ăn béo bở với một con nghêu to. Ở trong tình huống của Blaine có lẽ ai cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến khiến Blaine thấy mình thật may mắn.

Được biết, anh chàng là một thành viên của nhóm tình nguyện AmeriCorps. Vào ngày cuối cùng của tuần lễ Presidents' Day (hay còn gọi là Ngày Tổng Thống Mỹ 20/2), Blaine đi dạo trên bờ biển thuộc Alligator Point, bang Florida (Mỹ), thì vô tình đụng trúng một con nghêu khổng lồ.

Nói là khổng lồ bởi nó có kích thước to hơn nhiều so với những con nghêu bình thường. Kích thước của con vật khoảng 15cm, nặng 1,2kg.

Blaine kể lại với truyền thông địa phương: "Chúng tôi định nấu nồi cháo nghêu thơm lừng, nhưng chúng tôi đã nghĩ về nó một lúc và nhận ra rằng nó có lẽ khá đặc biệt. Vì vậy, chúng tôi không muốn giết nó”.

Hóa ra quyết định của Blaine và nhóm của anh là một quyết định đúng đắn. Bởi lẽ, có rất nhiều nghêu ngoài kia, nhưng không nhiều con quý hiếm như thế này.

Blaine đã mang con nghêu đến Phòng thí nghiệm mẫu vật Gulf Specimen ở Panacea gần đó, nơi anh cũng là một nhà sưu tập mẫu vật, và bất ngờ với thông tin rằng con nghêu này có tuổi đời lên đến hơn 214 tuổi. Vì vậy, Blaine đã mang nó đến giao nộp cho các nhà chức trách địa phương.

Để kỷ niệm sự việc này, anh đã đặt tên cho con nghêu này là "Aber-clam Lincoln".

Giải thích lý do đi đến quyết định quan trọng này, Phòng thí nghiệm mẫu vật Gulf Specimen đã viết trên Facebook: “Tuổi tác của loài vật này có thể được tính bằng số lớp vằn trên vỏ, mỗi lớp đại diện cho 1 năm. Trong trường hợp này, Blaine đã đếm được 214 lớp trên vỏ của Aber-clam Lincoln, nghĩa là con nghêu này được sinh ra vào năm 1809, cùng năm với Abraham Lincoln. Do đó nó có tên như vậy!".

Thông thường loài nghêu này chỉ nặng khoảng 0.2kg nên mẫu vật mà Blaine nhặt được có trọng lượng cao hơn trung bình gấp 5 lần.

Tuy nhiên, trước đây, có những con nghêu được ghi nhận có tuổi đời lâu hơn con nghêu mà Blaine tìm thấy.

Quay trở lại năm 2006, các nhà khoa học đã tìm thấy một con nghêu mà họ cho là nó có tuổi đời lên đến 507 tuổi, nghĩa là nó sinh ra vào năm 1499. Họ đặt tên nó là 'Ming' vì nó có từ triều đại nhà Minh ở Trung Quốc.

Cuối cùng, con nghêu "Aber-clam Lincoln" đã được thả trở lại biển khoảng 1 tuần sau khi nó được tìm thấy, với hy vọng sẽ sống thêm vài trăm năm nữa.

Còn Blaine, chắc anh cũng cảm thấy may mắn vì đã không ăn mất một "nhân vật lịch sử" như vậy.

