Theo giới chức y tế Nhật Bản, có 236 bệnh nhân được xác nhận mắc sởi kể từ đầu năm tính đến đầu tháng 4 năm nay. Trước đó, số ca mắc sởi cao nhất kể từ đại dịch COVID-19 là 265 vào năm 2025.

Khoảng một nửa số bệnh nhân mắc sởi trong độ tuổi từ 10 đến 29. Hiệp hội Nhi khoa Nhật Bản đang kêu gọi người dân tiêm vaccine sởi.

Người mắc sởi có các triệu chứng tương tự như cảm lạnh khoảng 10 ngày sau khi nhiễm sởi, tiếp theo là sốt cao và phát ban. Hầu hết những người nhiễm bệnh không có miễn dịch đều phát triển các triệu chứng. Bệnh sởi có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm não và viêm phổi.

Nhật Bản đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chứng nhận vào năm 2015 là quốc gia không còn virus sởi nội địa. Tuy nhiên, các trường hợp mắc sởi vẫn tiếp tục xuất hiện ở nước này do virus từ nước ngoài xâm nhập.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca mắc sởi được báo cáo trên toàn cầu đã tăng từ khoảng 60.000 người vào năm 2021 lên khoảng 360.000 trường hợp trong năm 2024. Các đợt bùng phát dịch sởi đã diễn ra ở Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á trong những năm gần đây.

Viện An ninh Y tế Nhật Bản cho biết số lượng bệnh nhân mắc sởi hàng năm cao nhất ở nước này trong thập kỷ qua là 744 ca vào năm 2019. Con số này giảm mạnh từ năm 2020 đến năm 2022 khi các biện pháp kiểm soát biên giới được tăng cường do đại dịch COVID-19, nhưng bắt đầu tăng trở lại sau khi biên giới được mở cửa hoàn toàn.

Từ tháng 1 đến đầu tháng 4 năm nay, Tokyo có số lượng bệnh nhân cao nhất trong số 47 tỉnh thành trên cả nước với 72 ca, tiếp theo là Kagoshima 27 bệnh nhân và Aichi 23 trường hợp. Những người trong độ tuổi 10 - 19 chiếm 24% số bệnh nhân, trong khi nhóm tuổi 20 chiếm 28%. Một nửa số bệnh nhân chưa được tiêm vaccine sởi đủ liều hoặc không tiêm chủng.

Nguy cơ phát triển các triệu chứng và bệnh sởi diễn tiến nặng có thể giảm đáng kể với 2 mũi vaccine phòng sởi định kỳ. Mũi đầu tiên được tiêm khi trẻ 1 tuổi và mũi thứ 2 trước khi trẻ học lớp 1. Một số người ở độ tuổi cuối 30 đến 40 chỉ được tiêm một mũi vaccine định kỳ và do đó không có đủ khả năng miễn dịch.

Cơ quan Y tế Công cộng Nhật Bản (JPS) kêu gọi người dân kiểm tra hồ sơ tiêm chủng của mình và cân nhắc tiêm phòng trong trường hợp chưa được tiêm vaccine sởi hoặc không có hồ sơ tiêm chủng. JPS lưu ý rằng một số người từ 10 đến 29 tuổi có thể chưa hoàn thành việc tiêm các mũi vaccine định kỳ.