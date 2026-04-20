Nếp nhăn vùng cổ là thứ cực kỳ dễ "tố cáo" tuổi tác, một khi đã xuất hiện thì rất khó đảo ngược, ngay cả can thiệp thẩm mỹ cũng chưa chắc cải thiện được hoàn toàn. Mới đây, một "giáo chủ thời trang" của Trung Quốc - Lam Tâm Mi - đã chia sẻ trên chương trình truyền hình về bí quyết chống lão hóa "0 đồng": Chỉ cần thè lưỡi là có thể cải thiện nếp nhăn cổ.

Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng thực tế lại cực kỳ khoa học, quan trọng là chỉ cần 30 giây mỗi ngày nhưng hiệu quả mang lại sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Phương pháp thè lưỡi chống lão hóa cực kỳ hiệu quả

Chiêu thức này hoàn toàn không phải trò đùa! Nếp nhăn cổ đa phần hình thành do cơ bắp lỏng lẻo và thói quen cúi đầu lâu ngày.

Cách làm như sau: Giữ nguyên thân người, quay đầu sang một bên, sau đó ngước cằm lên cao đồng thời thè lưỡi ra hết cỡ để toàn bộ nhóm cơ vùng cổ được kéo căng.

Động tác này nhìn có vẻ hài hước, nhưng thực chất là đang rèn luyện các nhóm cơ sâu vùng cổ vốn ít khi được tác động tới. Kiên trì thực hiện sẽ giúp đường nét vùng cổ và hàm trở nên săn chắc hơn hẳn.

Tưởng tượng đang "hôn trần nhà" để tạm biệt nọng cổ

Ngoài ra, bạn cũng có thể tưởng tượng mình đang "hôn trần nhà". Hãy ngước cằm lên mức tối đa, môi hơi chu lên, kết hợp cùng chiêu thè lưỡi, cảm giác nâng cơ sẽ rõ rệt hơn nhiều. Động tác này tác động đồng thời vào phần giao giữa đường viền hàm và cổ, đặc biệt hiệu quả cho những ai có gương mặt bị mất đường nét, mờ đường viền hàm. Sau khi tập xong bạn sẽ thấy hơi mỏi, chứng tỏ các cơ đã thực sự được luyện tập.

Hai động tác trên nên thực hiện 1-2 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 30 giây là đủ. Không cần tập quá lâu nhưng phải duy trì đều đặn, kết hợp với thói quen ngẩng cao đầu và hạn chế cúi xuống xem điện thoại để đạt hiệu quả tốt nhất. Ưu điểm lớn nhất là phương pháp này hoàn toàn miễn phí, có thể làm ở bất cứ đâu, cực kỳ phù hợp với những người bận rộn.

Muốn hiệu quả thần tốc? Hãy kết hợp chăm sóc da vùng cổ

Mặc dù các nếp nhăn cổ đã hình thành là khó đảo ngược hoàn toàn, nhưng bạn nên kết hợp sử dụng kem dưỡng cổ chuyên sâu hoặc kem dưỡng có tính năng làm săn chắc để ngăn ngừa nếp nhăn mới. Các sản phẩm chứa Peptide, Collagen hoặc Retinol sẽ giúp tăng độ đàn hồi cho da.

Lời khuyên: Sau khi thực hiện xong "bài tập thè lưỡi", hãy thoa kem và massage theo hướng từ xương quai xanh lên đến cằm. Sự kết hợp giữa "vận động + dưỡng da" sẽ mang lại kết quả rõ rệt hơn nhiều so với việc chỉ bôi kem đơn thuần.