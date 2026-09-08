Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lai Thị Kim Giang (SN 1983, ngụ xã Ba Tri, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “ Tham ô tài sản ”.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lai Thị Kim Giang.

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ, cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại đây.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Lai Thị Kim Giang - nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, được giao nhiệm vụ thu tiền phí, lệ phí, tiền thuốc của trung tâm, đã lợi dụng chức vụ , quyền hạn được giao để chiếm đoạt số tiền hơn 426 triệu đồng.