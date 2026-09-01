VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, đề nghị tòa án cùng cấp xét xử Đồng Minh Tuấn (SN 1991, ở Nam Định, Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Theo cáo trạng, Tuấn vốn làm nghề in, thêu và may quần áo tại phường Nam Định và qua mối quan hệ kinh doanh nên biết chị N (SN 1975), làm nghề buôn bán vải tại chợ Ninh Hiệp (Phù Đổng, Hà Nội).

Bị can đã liên hệ với chị N để hỏi mua vải về may quần áo và qua đây, cũng biết quá trình giao dịch mua bán vải với chị rất đơn giản. Cụ thể, khi có nhu cầu mua vải, Tuấn chỉ cần báo số lượng vải cần mua và gửi hình ảnh chuyển khoản thành công rồi cung cấp địa chỉ nhận hàng là chị N sẽ giao hàng, theo báo Dân Việt.

Lợi dụng sơ hở này, Tuấn tải một hình ảnh chuyển khoản ngân hàng trên mạng về máy tính, sau đó sử dụng phần mềm Photoshop cắt ghép tên, số tài khoản của nữ tiểu thương để tạo hình ảnh thể hiện giao dịch chuyển tiền thành công.

Hình ảnh giả này sẽ được gửi tới Zalo của nạn nhân.

Ảnh minh họa

Sau khi Tuấn gửi hình ảnh chuyển tiền, chị N sẽ xuất hàng theo đơn là vải may mặc và gửi từ kho hàng của mình theo xe khách đến địa điểm mà Tuấn cung cấp tại phường Nam Định.

Khi nhận được vải, Tuấn đăng bán số hàng này trên mạng xã hội Facebook với giá rẻ hơn nhằm mục đích bán nhanh để lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 12/02/2024 đến ngày 13/4/2025, Tuấn đã làm 309 hình ảnh chuyển tiền, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Tháng 4/2025, khi chị N kiểm tra tài khoản, phát hiện được hành vi lừa đảo nên yêu cầu bị can phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Tuấn đã khắc phục hơn 4 tỉ đồng, gồm tiền chuyển khoản và tiền mặt. Sau đó bị can không tiếp tục thanh toán số tiền còn lại.

Ngày 20/11/2025, nữ tiểu thương làm đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Cùng ngày, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Đến cuối tháng 12/2025, gia đình Tuấn tiếp tục nộp thêm 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra cũng xác minh nguồn gốc số vải liên quan vụ án. Nữ tiểu thương cung cấp được hóa đơn mua bán hàng hóa và tài liệu cho thấy quá trình kinh doanh đã thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định người này không có dấu hiệu của tội trốn thuế.