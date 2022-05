Nhân viên kỹ thuật dùng clip "nóng" tống tiền bồ nhí của giám đốc

Theo thông tin ban đầu, Trịnh Dương Bảo là nhân viên kỹ thuật phụ trách bộ phận camera của Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ H.M. (địa chỉ tại huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) do ông N.Đ.M. (43 tuổi, trú xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm chủ.

Khoảng tháng 9/2021, qua hình ảnh camera giám sát tại công ty, Bảo phát hiện ông M. và chị T.T.N. (31 tuổi, trú xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, là nhân viên làm chung với Bảo), có quan hệ bất chính với nhau, nên lưu đoạn clip nhạy cảm giữa ông chủ và nữ đồng nghiệp vào điện thoại và một USB.

Sau đó, Bảo dùng tài khoản Zalo nhắn tin cho chị N. để thông báo đang giữ đoạn clip nhạy cảm và gửi kèm hình ảnh nhằm đe dọa sẽ gửi cho vợ ông M., nếu chị N. không chịu chuyển cho Bảo 300 triệu đồng. Đổi lại, khi chị N. chuyển tiền, Bảo sẽ đưa USB có chứa đoạn clip cho chị N.

Đối tượng Trịnh Dương Bảo.

Chị N. nói không đủ tiền nên xin Bảo chỉ đưa số tiền 250 triệu đồng và Bảo đồng ý. Do Bảo còn thiếu nợ chị N. số tiền 10 triệu đồng và nợ công ty số tiền hơn 10,5 triệu đồng nên chị N. yêu cầu trừ số tiền trên vào tổng số tiền 250 triệu đồng và Bảo đồng ý. Sau đó, chị N. đã chuyển cho Bảo số tiền 249,4 triệu đồng vào tài khoản D.T.T.T (là cô của Bảo). Sau khi nhận được tiền, Bảo đã giao trả lại USB (bên trong có chứa nội dung quan hệ bất chính giữa ông M. và chị N.) cho chị N.

Tuy nhiên, khoảng 3 tháng sau, Bảo tiếp tục nhắn tin cho chị N. thông báo vẫn còn giữ đoạn clip nhạy cảm trên và có người đòi mua. Do đó, Bảo yêu cầu chuyển chị N. phải chuyển thêm cho mình 50 triệu đồng thì mới xóa toàn bộ video và hình ảnh.

Do lo sợ nên chị N. tiếp tục chuyển cho Bảo số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản của N.H (là vợ của Bảo). Ngày 7/3, chị N. làm đơn tố giác hành vi của Bảo đến cơ quan Công an. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bảo khai đã rút toàn bộ số tiền gần 270 triệu đồng do chị N. chuyển để tiêu xài hết vào mục đích cá nhân.