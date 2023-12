Nhân viên đưa "sáng kiến" tiết kiệm tiền tỷ cho công ty bằng cách câu trộm điện

Ngày 24/12, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hoàng Anh (31 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Phạm Văn Hoàng Anh thực hiện lại hành vi câu

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/11, Công ty Điện lực Củ Chi phối hợp Công an huyện Củ Chi tiến hành kiểm tra việc sử dụng điện đối với Công ty TNHH Sơn Nguyên Ngọc do bà Nguyễn Thị Minh Châu (53 tuổi, ngụ quận 11) làm giám đốc và hộ kinh doanh Thiện Như Ý do ông Trần Vũ Linh (33 tuổi, quê Bạc Liêu) làm chủ hộ. Cả 2 nhà xưởng của 2 cơ sở nói trên cùng nằm trên một khuôn viên đất.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản Công ty TNHH Sơn Nguyên Ngọc về hành vi câu trộm điện trực tiếp từ đường dây trung thế 22kV, đấu nối vào máy biến áp của công ty rồi đấu vào hệ thống sản xuất gồm 4 máy căng vải, 1 lò luyện nhiệt của 2 nhà xưởng.

Tại thời điểm kiểm tra có ông Nguyễn Văn Thiện (50 tuổi, ngụ quận 11, được bà Châu ủy quyền làm giám đốc) và ông Trần Vũ Linh chứng kiến.

Qua đấu tranh, Phạm Văn Hoàng Anh khai do thấy chủ doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc làm ăn nên đề xuất ý kiến ăn trộm điện của Nhà nước với ông Thiện và được đồng ý.

Các thiết bị dùng để trộm điện được lắp đặt trong phòng kín để tránh bị phát hiện. Ảnh: A.X.

Sau đó, ông Thiện chi cho ông Anh một số tiền để mua các dụng cụ câu trộm điện năng tiêu thụ. Việc trộm cắp điện được thực hiện từ tháng 9 đến khi bị phát hiện.

Để đối phó với lực lượng công an, ông Anh đã cho lắp đặt hệ thống camera cảnh giới và xây tường rào cao ở xung quanh khu vực xưởng sản xuất.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Củ Chi, số điện năng phải truy thu của Công ty TNHH Sơn Nguyên Ngọc là 387.942 kWh, quy thành tiền là 1,915 tỷ đồng. Với tiền thuế GTGT 153 triệu đồng, tổng số tiền cần thanh toán là 2,068 tỷ đồng.

Số điện năng phải truy thu của hộ kinh doanh Thiện Như Ý là 1.317.330 kWh, quy thành tiền là 4,365 tỷ đồng. Với thuế GTGT 349 triệu đồng, tổng số tiền cần thanh toán là 4,714 tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.