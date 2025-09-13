Vai diễn hãm nhưng hài

Ngay từ khi xuất hiện, nhân vật Đồng Văn Tiền do Lý Chí Huy thủ vai khiến khán giả không nhịn được cười. Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, Đồng Văn Tiền là đối tượng xem mắt của Kim Ngân (Việt Hoa).

Lần đầu gặp mặt, Tiền đã thể hiện mình là kẻ hợm hĩnh, thích khoe khoang và coi thường phụ nữ. Anh mời Ngân đi ăn lòng lợn ở vỉa hè và vỗ ngực mình có thể chu cấp cho bạn gái hàng tháng.

"Em hợp với công việc làm bồ anh, mà nếu tốt có thể làm vợ anh. Em đồng ý với anh, tiền không phải nghĩ, lương cứng là 12,5 triệu, em thích em làm tròn 13 triệu. Cái quan trọng là tiền anh không thiếu. Anh nói thật là chi tiền anh không thiếu, thiếu mỗi tri kỷ thôi", Tiền nói.

Vào vai nhân vật có tính cách xấu xí nhưng nét diễn duyên dáng của Lý Chí Huy gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Chưa dừng lại, Tiền thẳng thừng tuyên bố anh có sở thích “đập hộp”, kể cả vợ. Không chấp nhận văn hóa và lối hành xử của Tiền, Ngân chỉ thẳng mặt, cho rằng cô có thể kiếm được nhiều tiền hơn như vậy.

Để trả đũa, Tiền dẫn bạn gái mới tới cửa hàng nơi Ngân làm việc, yêu cầu cô tư vấn cho một món đồ trang sức nhân kỷ niệm 49 ngày yêu. Tại đây, Tiền chọn chiếc nhẫn 2 triệu đồng nhưng khi anh vào nhà vệ sinh, Ngân đồng ý cho cô gái trẻ quẹt thẻ của Tiền, mua nhẫn kim cương 30 triệu đồng.

Cho rằng mình bị chơi khăm, Tiền tức tối chế nhạo Ngân, đăng bài “bóc phốt” cô và cửa hàng. Sau cuộc gặp gỡ, trao đổi tại nơi làm việc bất thành, Ngân buộc phải tìm tới Tiền để thương lượng. Tuy nhiên, Tiền chỉ đồng ý nói chuyện ở nhà nghỉ.

Biết ý đồ của Tiền, Ngân cùng Mỹ Anh (Phương Oanh) và Trúc Lam (Quỳnh Kool) lên kế hoạch dạy cho anh một bài học.

Sau khi lên sóng, phân đoạn Tiền bị chụp thuốc mê rồi trói vào ghế trong nhà nghỉ hay cảnh đối chất giữa Tiền với Ngân ở công ty thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả chung nhận định Đồng Văn Tiền là nhân vật hãm nhất phim giờ vàng.

Tuy nhiên, diễn xuất của Lý Chí Huy được xem là điểm sáng của Gió ngang khoảng trời xanh . Anh vào vai mượt mà, lối diễn tưng tửng cùng miếng hài duyên dáng đã gây ấn tượng mạnh với người xem. Thậm chí, khán giả nhận xét Lý Chí Huy “nhìn mặt đã thấy hãm, không cần diễn”.

Hậu trường cảnh quay hút triệu view

Chia sẻ với Tiền Phong, Lý Chí Huy bất ngờ vì không nghĩ nhân vật Đồng Văn Tiền tạo hiệu ứng mạnh như vậy.

“Tôi bất ngờ và vui khi khán giả thấy đây là một vai diễn thú vị tuy có phần hơi quá đáng. Ra đường có khán giả nhận ra, khen tôi diễn duyên, diễn như thật hoặc đặt câu hỏi ngoài đời tôi cũng là người như vậy. Lúc quay, vai diễn của tôi làm cả đoàn phim cười nghiêng ngả, thậm chí Quỳnh Kool không thể thoại tiếp được, nhưng để khắc hoạ thành công nhân vật này cũng là thử thách. Thật vui vì khán giả đã có những nhận xét cả tích cực và tiêu cực cho vai diễn. Tôi nghĩ được nhận xét nhiều tức là vai diễn đã chạm đến khán giả”, Lý Chí Huy nói.

Hậu trường cảnh quay thu hút hàng triệu lượt xem trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Lý Chí Huy chia sẻ nhân vật Đồng Văn Tiền gây cười từ hậu trường tới màn ảnh. Có những cảnh quay, anh và ê-kíp phải thực hiện tới 10 lần do … không thể nhịn cười.

“Chúng tôi phải quay đi quay lại nhiều lần vì cả đoàn… bật cười. Quay phim cũng cười rung cả tay. Có thể vì tôi thêm vài câu thơ vần ở màn đối chất giữa Tiền - Ngân làm cho vai diễn thêm màu sắc. Cảnh đáng nhớ nhất chính là lừa Ngân vào nhà nghỉ, đến khi nhân vật Trúc Lam úp khăn tẩm thuốc mê (thực ra là nước hoa) vào mũi. Cũng vì mũi tôi to quá nên bị sặc và say nước hoa. Các chị em tưởng tôi ngất thật. Sau đó, tôi bị trói vào ghế 2 tiếng, kết thúc cảnh quay mà người ê ẩm như mới bị vợ đánh”, nam diễn viên nhớ lại.

Theo Lý Chí Huy, nhân vật Đồng Văn Tiền được quan tâm chứng tỏ xã hội vẫn luôn tồn tại những anh chàng bóng bẩy, vô duyên và coi thường phụ nữ. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh vai diễn trong phim chỉ là điển hình, không đại diện cho số đông.

Nam diễn viên bật cười khi được nhận xét “hãm nhưng hài nhất phim” hay “nhìn mặt đã thấy hãm, không cần diễn”. “Đó chắc chắn không phải lời khen nhưng tôi thấy vui và phải cảm ơn nhận xét của khán giả để lần sau xin đạo diễn vai nào hãm hơn nữa. Nói vui vậy thôi, tôi xin tiếp thu mọi ý kiến để ngày càng hoàn thiện hơn các vai diễn của mình”, anh nói.

Lý Chí Huy sinh năm 1985 tại Hà Nội. Anh đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, gây ấn tượng trong các phim truyền hình như Đấu trí, Những người độc thân vui vẻ, Chúng ta của 8 năm sau, Bí mật tam giác vàng, Nhà có nhiều cửa sổ...