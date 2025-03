Nhân vật "anh họ" luôn kề cận bên Kim Soo Hyun thực sự là ai?

Kim Soo Hyun đang là cái tên chiếm sóng truyền thông với ồn ào hẹn hò Kim Sae Ron. Trong bối cảnh này, hoàn cảnh gia đình của nam diễn viên cũng bị soi xét, đặc biệt là mối quan hệ của tài tử với "anh họ" Lee Sarang.

Lee Sarang (còn có tên khác là Lee Jae Hyun, Lee Ro Be), được truyền thông giới thiệu là anh họ của Kim Soo Hyun. Năm 2017, Lee Sarang trở thành tâm điểm tranh cãi khi Dispatch đưa tin Lee Sarang thành lập công ty sản xuất phim Cove Pictures và đạo diễn bộ phim Real dưới 2 tên giả, nhằm nỗ lực che giấu mối quan hệ thật với Kim Soo Hyun.

Bộ phim Real ra mắt năm 2017 là 1 thất bại phòng vé, nhận được phản hồi tiêu cực ở hầu hết mọi khía cạnh. Cốt truyện bị chỉ trích "có như không", phần biên tập và hiệu ứng cũng không đạt yêu cầu. Việc bộ phim yếu kém khiến công chúng đặt dấu hỏi về cách chi tiêu ngân sách sản xuất lên đến 11,5 tỷ won (201 tỷ đồng).

Dispatch vào cuộc và phát hiện ra bộ phim này ban đầu là dự án của 1 công ty có tên Real Munjeonsa, được thành lập vào năm 2015. Lee Jae Hyun được liệt kê là CEO công ty này, có vai trò quản lý các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh liên quan. Công ty này nhận được khoản đầu tư 11,5 tỷ won (201 tỷ đồng) từ các nhà đầu tư Trung Quốc và Hàn Quốc.

Năm 2016, công ty sản xuất Cove Pictures ra đời và tiếp quản dự án này. Hồ sơ đăng ký tiết lộ rằng Lee Jae Hyun cũng là CEO của Cove Pictures. Điều thú vị là cả Real Munjeonsa và Cove Pictures đều có chung địa chị - khu chung cư cao cấp ở Seongsu-dong, cùng địa chỉ với nhà Kim Soo Hyun.

2 công ty có chung địa chỉ đăng ký ở nhà Kim Soo Hyun

Cũng trong năm 2016, Lee Jae Hyun đổi tên thành Lee Ro Be. Ngoài việc là CEO các công ty trên, Lee Ro Be còn là đạo diễn cho phim Real. Dispatch giải thích rằng cái tên Ro Be là phiên âm tiếng Hàn của từ "Love". Mà "Love" chính là tình yêu, tương tự từ "Sarang". Như vậy, Lee Sarang chính là Lee Ro Be.

"Anh họ" Kim Soo Hyun đảm nhận vai trò đạo diễn của Lee Jeong Seob, mặc dù không có kinh nghiệm làm phim trước đó. Ban đầu, có tin đồn lý do sự thay thế này là tình trạng tham ô. Tuy nhiên, Lee Jeong Seob đã xác nhận với Dispatch rằng những suy đoán đó sai sự thật. Ông rời khỏi dự án do khác biệt quan điểm sáng tạo với Lee Ro Be. Do đó, Lee Ro Be tiếp quản vị trí này.

Sau khi Real được phát hành, nó bị chỉ trích dữ dội, không chỉ bởi góc quay và cốt truyện yếu kém, mà còn bởi cách sử dụng diễn viên nữ có vấn đề. Dispatch viết: "Các diễn viên nữ chỉ được diễn các cảnh liên quan đến tình dục, ma túy và sòng bạc". Đáng chú ý, nữ idol kiêm diễn viên quá cố Sulli đã tham gia bộ phim. Cô nhận về phản ứng dữ dội khi đóng cảnh khỏa thân trong Real.

Real bị chỉ trích vì "tình dục hóa" các nữ diễn viên

Dispatch chỉ trích bộ phim là "kế hoạch gia đình trị", với 1 người lo chuyện phân phối tiền nong và đạo diễn, còn người kia góp tên tuổi, sức hút ngôi sao của mình và kéo về các khoản đầu tư. "1 ví dụ tồi về cách quản lý gia đình, được thể hiện chân thực qua bộ phim này" - Dispatch kết luận.

Bài viết này được Dispatch đăng tải từ năm 2017, nhưng giờ đây nhiều cư dân mạng đã "đào" lại. Thậm chí còn có suy đoán cho rằng Lee Sarang (Lee Ro Be) thực sự là anh cùng mẹ khác cha của Kim Soo Hyun, chứ không phải là anh họ. 1 số người đã đào sâu vào phả hệ gia đình nữ diễn viên và đi đến suy đoán Lee Sarang là con trai của mẹ Kim Soo Hyun với người chồng đầu. Kim Soo Hyun là con trai của bà với người chồng thứ 2. Kim Soo Hyun cũng có 1 em gái cùng cha khác mẹ là ca sĩ Kim Ju Na.

Đáng chú ý, Lee Sarang cũng là người đồng sáng lập Gold Medalist. Khi Kim Sae Ron nhận được giấy nợ, cô không nghĩ Kim Soo Hyun gửi giấy nợ này, mà người gửi là Lee Sarang. Vì vậy, cố diễn viên được cho là đã gọi điện cho Kim Soo Hyun để hỏi về giấy nợ, nhưng anh không nghe máy. Chị họ của Kim Sae Ron cũng gọi cho Kim Soo Hyun, nhưng vẫn không có hồi âm. Sau đó, có 1 số lạ gọi đến, nhưng hóa ra là phóng viên gọi hỏi xem đó có phải là Kim Sae Ron không. Gold Medalist giải thích rằng việc gửi giấy nợ chỉ mang tính hình thức, họ đã xóa nợ cho Kim Sae Ron.

Kim Sae Ron cho rằng Lee Sarang là người gửi giấy nợ cho cô.

Nguồn: Koreaboo, Dispatch