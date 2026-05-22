Một đường dây sản xuất thực phẩm giả quy mô lớn vừa bị cơ quan chức năng Ấn Độ triệt phá tại thành phố Hyderabad, khi gần 2,5 tấn sữa chua giả bị thu giữ trong cuộc đột kích phối hợp tại khu vực Amberpet. Vụ việc tiếp tục làm gia tăng lo ngại về tình trạng thực phẩm pha trộn hóa chất độc hại đang len lỏi vào chuỗi cung ứng tiêu dùng giá rẻ.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, cuộc kiểm tra được triển khai sau khi lực lượng chức năng nhận được tin báo về hoạt động sản xuất sữa chua giả quy mô lớn. Các đội thuộc Sở cảnh sát Amberpet, lực lượng đặc nhiệm Khairatabad cùng cơ quan an toàn thực phẩm GHMC đã đồng loạt khám xét một cơ sở sản xuất bị nghi ngờ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng bị cáo buộc sử dụng xút ăn da – loại hóa chất thường dùng trong sản xuất chất tẩy rửa và xà phòng – nhằm thúc đẩy quá trình đông tụ của sữa chua và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, sữa chua thông thường được tạo thành thông qua quá trình lên men tự nhiên của sữa. Việc sử dụng hóa chất công nghiệp để thay thế quy trình lên men không chỉ vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Một quan chức tham gia chiến dịch cho biết điều kiện vệ sinh tại cơ sở sản xuất ở mức báo động, với nhiều hóa chất và thiết bị chế biến được lưu trữ trong môi trường không đảm bảo an toàn.

Ngoài gần 2,5 tấn sữa chua giả, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều hóa chất và máy móc phục vụ hoạt động sản xuất. Một vụ án đã được khởi tố và quá trình điều tra hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Các mẫu sản phẩm bị thu giữ đã được gửi tới phòng thí nghiệm để kiểm nghiệm. Nhà chức trách cho biết các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn sẽ được áp dụng sau khi có kết quả chính thức.

Giới chuyên gia y tế cảnh báo việc tiêu thụ thực phẩm chứa xút ăn da có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa, bao gồm bỏng thực quản, kích ứng dạ dày, loét đường ruột và nhiều biến chứng khác. Việc sử dụng lâu dài các thực phẩm pha trộn hóa chất độc hại còn có nguy cơ gây tổn thương gan, thận và làm gia tăng khả năng mắc các bệnh nguy hiểm.

Điều tra ban đầu cho thấy lượng sữa chua giả này được cho là cung cấp cho các khách sạn nhỏ, quán cơm biryani và cửa hàng tạp hóa tại các khu dân cư thu nhập thấp trong thành phố.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm nhận định xu hướng sử dụng hóa chất công nghiệp để giảm chi phí và tăng lợi nhuận trong ngành thực phẩm đang trở thành vấn đề đáng báo động, đặt ra thách thức lớn cho cơ quan quản lý cũng như hệ thống kiểm soát chất lượng thực phẩm tại nhiều đô thị lớn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua các sản phẩm từ sữa, đặc biệt với những sản phẩm có màu sắc bất thường, mùi vị lạ hoặc được bày bán trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Người dân cũng được khuyến khích báo cáo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến thực phẩm giả hoặc thực phẩm pha trộn hóa chất.

Như Quỳnh