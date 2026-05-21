Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý Vũ Trọng Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người, sau khi ra tay sát hại người tình tại phòng trọ ở phường Trảng Bàng.

Hiện trường vụ án.

Theo lời khai ban đầu của Tuấn tại cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và cơn ghen kéo dài giữa nghi phạm với chị Đ.T.T.M (37 tuổi). Hai người quen biết, sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ ở phường Trảng Bàng và có một con chung.

Dù đã có vợ con riêng nhưng Tuấn vẫn thường xuyên lui tới phòng trọ nơi chị M. sinh sống, đồng thời lo tiền sinh hoạt cho hai mẹ con.

Theo Tuấn, thời gian gần đây nghi phạm nhiều lần nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác vì thường xuyên nhắn tin trên điện thoại. Từ đó, giữa hai người liên tục xảy ra cãi vã.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm vụ án mạng tại dãy trọ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Chiều 20-5, Tuấn đến phòng trọ thì nhìn thấy chị M. đang nhắn tin với một người đàn ông lạ. Nghi phạm giật điện thoại để kiểm tra thì hai người xảy ra giằng co, cự cãi. Trong lúc nóng giận, Tuấn đã ra tay sát hại chị M.

Theo anh N.K.H (41 tuổi, ngụ khu phố An Quới, phường Trảng Bàng), sống cùng dãy trọ T.N, thời điểm xảy ra vụ việc anh nghe tiếng chị M. cự cãi, đánh nhau với Tuấn tại phòng trọ số 4.

"Một lúc sau thì tiếng động bất ngờ im bặt. Tôi thấy Tuấn khóa cửa phòng rồi lên xe máy rời đi nên sinh nghi" - anh H. kể.

Anh H. cùng nhiều người trong dãy trọ gọi cửa nhưng không thấy chị M. trả lời nên phá cửa vào bên trong kiểm tra.

"Tụi tôi phát hiện chị M. đã tử vong dưới sàn nhà, trên ngực có vết thương và mất nhiều máu nên lập tức trình báo công an" - anh H. cho biết.

Nghi phạm Vũ Trọng Tuấn bị bắt giữ sau khi dựng hiện trường giả nhảy cầu tự tử.

Nhận tin báo, Công an phường Trảng Bàng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai nhiều tổ công tác truy xét nghi phạm tại nhiều khu vực.

Sau khi gây án, Tuấn chạy xe máy từ Trảng Bàng về Gò Dầu. Khi đến một cây cầu thuộc phường Gò Dầu, nghi phạm bỏ lại xe máy cùng nhiều vật dụng cá nhân để tạo hiện trường giả như một vụ nhảy cầu tự tử nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sau đó, Tuấn nhảy xuống sông với ý định bơi vào bờ để bỏ trốn. Tuy nhiên, người dân phát hiện một người đàn ông từ dưới sông leo lên bờ với biểu hiện bất thường nên trình báo công an.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người này chính là Vũ Trọng Tuấn - nghi phạm gây ra vụ án mạng tại phòng trọ ở phường Trảng Bàng nên nhanh chóng bắt giữ để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.