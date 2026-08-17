Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiều ngày 14/8/2026, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Văn Tin về tội "Giết người" liên quan đến hành vi đau lòng xảy ra tại cầu Trường Xuân, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Võ Văn Tin (sinh năm 1998; trú tại: Thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) có vợ là chị Bùi Thị Thu (sinh năm 1993; trú tại xã Bình Giã, thành phố Hồ Chí Minh) và có hai con chung gồm cháu Võ Văn Tín (sinh năm 2019) và cháu Võ Ngọc Minh Anh (sinh năm 2023).

Quá trình sinh sống tại tỉnh Đồng Nai, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên vào tháng 9/2025, Võ Văn Tin đã đưa hai con về nhà cha ruột là ông Võ Văn Giao ở thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống.

Khoảng 7h ngày 26/11/2025, Võ Văn Tin điều khiển xe mô tô chở cháu Võ Ngọc Minh Anh đến Trường tiểu học đón con trai là cháu Võ Văn Tín với mục đích đi nhảy sông tự tử.

Khi đến cầu Trường Xuân thuộc xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Tin dừng xe rồi ôm hai con Võ Văn Tín và Võ Ngọc Minh Anh nhảy xuống sông. Khi rơi xuống nước, phát hiện có người dân ở bên bờ sông, Tin đã kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Trương Đình Đào cùng một số người dân đã nhanh chóng điều khiển thuyền máy ra cứu vớt ba cha con đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Hậu quả thương tâm là cháu Võ Ngọc Minh Anh đã không qua khỏi.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Văn Tin thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức rõ hành vi của mình là cực kỳ nguy hiểm và tước đoạt tính mạng con người. Chỉ vì mâu thuẫn với vợ và suy nghĩ nông nổi, ích kỷ, người cha này đã gây ra tội ác không thể tha thứ.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Tin mức án 20 năm tù về tội "Giết người".