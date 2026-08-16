Quá khứ trào phúng của Phú Lê: 8 năm ngồi tù, bị xử phạt hành chính vẫn ăn diện đi làm từ thiện

Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, sinh năm 1980), được biết đến là "giang hồ mạng" như Khá Bảnh, Phúc XO, Huấn Hoa Hồng.

Phú Lê thường xuất hiện trong một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hay phim ngắn về chủ đề giang hồ. Một số MV ca nhạc do Phú Lê hát và diễn xuất thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài ra, Phú Lê còn tham gia đóng phim. Đối tượng này xăm trổ, thường xuyên đeo dây chuyền màu vàng gắn huy hiệu đại bàng, tay đeo nhẫn hình rồng.

Phú Lê sở hữu lượng theo dõi rất lớn trên các nền tảng MXH - Ảnh: FBNV

Hiện Facebook của người này đang có tới 1,4 triệu lượt theo dõi, chưa kể kênh Youtube có tới 2.24 triệu subscribers và kênh TikTok có 1,3 triệu follower, 13,6 triệu lượt yêu thích. Đủ để thấy, Phú Lê có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào trong cộng đồng mạng.

Thế nhưng, Phú Lê lại là người có nhiều tiền án.

Bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích và 8 năm từng ngồi tù

Tháng 8/2020, Lê Văn Phú cùng đàn em Hoàng Văn Thuỵ, Trần Văn Tư, bị khởi tố để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

VnExpress dẫn cáo buộc của VKSND huyện Đan Phượng (cũ), Phú Lê chung sống như vợ chồng với Lã Thúy Kiều, 35 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng (cũ). Cả hai thường xuyên phát video trực tiếp trên mạng xã hội và lôi kéo các đàn tụ tập ăn uống, khoe hình ảnh cá nhân.

Phú cùng những người liên quan tại cơ quan điều tra - Ảnh: An Hoàng

Đầu tháng 8/2020, Kiều và chị Trần Thị Đào (Đào "Chi Lê") phát sinh mâu thuẫn trong việc bán hàng online. Hai người nhiều lần quay video chửi bới, thách thức.

Khoảng 9h ngày 2/8, vợ chồng Phú Lê gọi điện thoại hẹn gặp Đào tại UBND xã Dục Tú, huyện Đông Anh (cũ) để giải quyết mâu thuẫn. Tối cùng ngày, vợ chồng Phú điều Thụy, Tư và một số bạn đến điểm hẹn này khiến Đào sợ hãi không dám lộ diện.

Không gặp được, cả nhóm đi ăn uống. Tại đây, Thụy nói với Phú: "Mai em xuống nhà Đào ở Đan Phượng để tìm đánh, nếu không gặp được thì em sẽ đánh mẹ và dì nó". Phú đồng ý và dặn phải tránh phần đầu, chỉ đánh vào tay, chân. Phú bảo Thụy rủ Tư đi cùng.

Khoảng 11h30 ngày 3/8, Tư và Thụy đi xe máy đến nhà Đào. Tại đây, Thụy dùng tuýp sắt đánh vào chân bà Nguyễn Thị Bé và Nguyễn Thị Nga, là dì và mẹ của chị Đào khiến bà Nga bị thương tích 1%.

Phú Lê tại cơ quan công an - Ảnh: CAND

Ngày 12/12/2020, lãnh đạo TAND huyện Đan Phượng cho biết sau khi có quyết định đưa Phú cùng đàn em ra xét xử vào 15/12 về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị hại trong vụ án bất ngờ rút đơn yêu cầu khởi tố.

Do đó, toà án đã đình chỉ giải quyết vụ án và làm các thủ tục để trả tự do cho ba bị can.

Đáng chú ý, theo báo Dân Trí, Phú Lê từng có 2 tiền án. Năm 1997, Phú bị TAND tỉnh Yên Bái xử 6 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi ra tù, năm 2000, Phú Lê lại bị TAND tỉnh Yên Bái kết án 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Mặc áo giống vua đi từ thiện

Năm 2023, Phú Lê lại gây bức xúc khi mặc trang phục giống hoàng đế ngoại quốc đi biểu diễn từ thiện tại trường học.

Theo đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (cũ) xác nhận, có đoàn thiện nguyện mong muốn tổ chức đêm Trung thu cho các em học sinh và Trường Làng Nhì đã nhận lời.

Hôm 28/9, Phú Lê mặc bộ quần áo dài màu vàng in hoa văn, đầu đội mũ đỏ (giống trang phục của vua, quan thời xưa) - đại diện đoàn thiện nguyện - lên phát biểu, trao quà và hát tặng học sinh.

Phú Lê mặc áo giống vua đi biểu diễn từ thiện ở trường học - Ảnh cắt từ clip

Đồng thời trong quá trình tổ chức chương trình có các thành viên trong đoàn quay phim, chụp ảnh và đăng tải hình ảnh, clip lên mạng xã hội, nên dẫn đến những ý kiến bình luận trái chiều về chương trình tổ chức Trung thu tại Trường Làng Nhì.

Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo và yêu cầu trường nghiêm túc rút kinh nghiệm và có ý kiến với đoàn thiện nguyện để gỡ bài.

Ngày 3/10, UBND tỉnh Yên Bái đã có công văn gửi các sở, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thiện nguyện và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Bị phạt vì video đánh bạc

Ngày 21/2/2025, Công an Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt Lê Văn Phú và N.T.C về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc, theo điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Công an làm việc với hai trường hợp vi phạm - Ảnh: Công an Hà Nội

Theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, mức phạt là 10-20 triệu đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hai video ghi lại cảnh Phú cùng một nhóm người đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá". Video sau đó được đăng trên tài khoản Facebook Phú Lê.

Tại cơ quan công an, Phú và người liên quan khai dàn dựng video nhằm "câu like, view". Họ thừa nhận hành vi của mình đã gây hoang mang dư luận, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc.