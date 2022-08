Nhan sắc và học vấn của Doãn Hải My - bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức công khai hẹn hò.

Thông tin Đoàn Văn Hậu công khai bạn gái hiện đang nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Không nằm ngoài dự đoán, bạn gái của anh là Doãn Hải My - người đẹp sở hữu nhan sắc và học vấn “không phải dạng vừa”.

Trước khi công khai hẹn hò, cả hai từng nhiều lần vướng tin đồn có tình cảm.

Trước khi công khai chính thức hẹn hò, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vướng tin đồn có tình cảm với nhau từ năm 2020. Tuy nhiên, cả hai chưa chính thức lên tiếng bác bỏ hay phủ nhận tin đồn. Thời điểm này, Doãn Hải My lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Doãn Hải My được cho là sở hữu nhan sắc dịu dàng, thuần khiết nhưng không kém phần hiện đại, trẻ trung.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhan sắc, tri thức lẫn tâm hồn, Hải My nhanh chóng thu hút truyền thông ngay từ vòng thi nhan sắc đầu tiên. Ngoài đời, Doãn Hải My sở hữu nhan sắc thuần khiết pha lẫn hiện đại. Doãn Hải My 20 tuổi, có chiều cao 1,69 m, số đo hình thể 78-56-89 cm được đánh giá là phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

Tại vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2022, cô xuất sắc lọt Top 5 Người đẹp tài năng với màn trình diễn đàn piano và hát ca khúc “Em về tinh khôi”. Trong đêm chung kết cuộc thi, người đẹp xuất sắc lọt vào Top 10 chung cuộc và giành giải phụ “Người đẹp tài năng”.

Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú cùng thân hình nóng bỏng, Doãn Hải My còn có thành tích học tập đáng nể, cô hiện là sinh viên lớp chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội. Cô nàng sở hữu loạt thành tích đáng nể như: 12 năm liền học sinh giỏi, thủ khoa Văn 3 năm cấp 3, thành viên của đội tình nguyện sinh viên Đại học Luật…

Hải My từng bộc bạch: "Bản thân My là một người thích học ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh và tiếng Trung, mình rất muốn học thêm tiếng Pháp và tiếng Nhật".

Doãn Hải My cho biết, hiện cả hai đang tập trung cho sự nghiệp, chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My hoạt động giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô là gương mặt yêu thích của các nhà thiết kế. Được biết, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu trải qua gần 2 năm gắn bó trước khi công khai thông tin hẹn hò với công chúng. Hiện, cặp đôi tập trung cho sự nghiệp, chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới.