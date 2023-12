Nhan sắc tuổi 50 của Hoa hậu Hong Kong 1992

Trong chuyến lưu diễn Mỹ vào cuối tháng 11, Lý Khắc Cần dẫn vợ là Lư Thục Nghi đi cùng. Kết thúc công việc, cặp vợ chồng nổi tiếng Hong Kong tranh thủ hẹn hò và cùng nhau đi nghe nhạc.

Trong video chia sẻ lên mạng xã hội, Lý Khắc Cần và vợ đều mặc áo hoodie thoải mái ngồi tại hàng ghế khán giả của một buổi hòa nhạc. Hai người tươi cười hướng về camera, rõ ràng đã có khoảng thời gian vui vẻ.

Hoa hậu Hong Kong Lư Thục Nghi trẻ trung, nhuận sắc tuổi 50. Ảnh: IG.

Đôi vợ chồng trông trẻ hơn tuổi thật. Đặc biệt là Lư Thục Nghi. Cô vừa tổ chức sinh nhật 50 tuổi vào tháng 11 nhưng không lộ nhiều dấu vết tuổi tác trên khuôn mặt. Mặt mộc tươi tắn cùng làn da trắng hồng mịn màng khiến cư dân mạng phải trầm trồ.



Đáng nói hơn, một số người hâm mộ nghi vấn Hoa hậu Hong Kong 1992 đang mang thai đứa con thứ ba. Họ chỉ ra phần bụng cô Lư Thục Nghi trong ảnh to bất thường.

Lý Khắc Cần và Lư Thục Nghi không phản hồi thắc mắc của fan. Tuy nhiên, một vài ý kiến cho rằng đó có thể là do chiếc áo và tư thế ngồi. Khán giả nói thêm nếu Lư Thục Nghi mang thai thật, với khối tài sản ròng ước tính 200 triệu USD Hong Kong (hơn 620 tỷ đồng), vợ chồng họ không gặp vấn đề gì trong việc nuôi dạy thêm một đứa con nữa.

Lư Thục Nghi (Emily Lo) đón sinh nhật tuổi 50 vào tháng 11. Ảnh: IG

Không giống hầu hết người đẹp khác xem Hoa hậu Hong Kong là bàn đạp để tiến thân trong showbiz, Lư Thục Nghi sau khi đăng quang danh hiệu cao nhất cuộc thi vào năm 1992 lại chọn cuộc sống làm bà chủ gia đình.

Theo Sundaykiss, chuyện tình của Lư Thục Nghi và Lý Khắc Cần bắt nguồn từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1992. Dù không vội kết hôn nhưng Lư Thục Nghi chỉ hoạt động showbiz một thời gian ngắn rồi quyết định trở thành hậu phương hỗ trợ sự nghiệp của bạn trai. Sự chân tình đó luôn được Lý Khắc Cần ghi nhớ. Anh từng viết tặng người đẹp ca khúc You Are My Sun.

Năm 2006, hai người tổ chức hôn lễ sau hơn 10 năm yêu đương. Họ có với nhau 2 con trai. Đến nay, cuộc hôn nhân của họ được xem là kiểu mẫu trong showbiz xứ Cảng Thơm. Dù bước ra khỏi ánh đèn sân khấu 30 năm qua, Lư Thục Nghi thỉnh thoảng vẫn tháp tùng chồng đến các sự kiện và bữa tiệc của giới giải trí.

Lý Khắc Cần (SN 1967) là nam ca sĩ, diễn viên, MC Hong Kong (Trung Quốc). Anh nổi tiếng nhất với vai trò ca sĩ, từng giành được nhiều giải thưởng lớn, đóng vai trò quan trọng trong nền âm nhạc Hong Kong. Anh không chỉ có nhiều album bán chạy mà còn được yêu mến với những bản nhạc phim đi vào lòng người. Một số ca khúc gắn liền với tên tuổi Lý Khắc Cần là Summer Myth, The Same Life, Hoài niệm, Nghìn lẻ một đêm…

Ngoài ra, Lý Khắc Cần cũng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh của TVB như No More Teenagers, Hoạt họa Phong Vân, Lục tráng sĩ…

Lư Thục Nghi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1992 nhưng không chọn showbiz. Ảnh: HK01

Theo HK01