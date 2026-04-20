Nhan sắc thật của vợ Song Joong Ki

Sáng 20/4, tờ Mydaily đưa tin, Song Joong Ki vừa đưa bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders tới dự buổi biểu diễn do nhóm nhạc thính phòng Gaon Soloists tổ chức. Vợ chồng nam tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt và đảm nhận vai trò người dẫn chuyện cho phần đầu chương trình. Được biết, cặp đôi đình đám đã chủ động liên hệ trực tiếp với ban tổ chức thông qua 1 người quen để tham gia vào tiết mục này. Và đây cũng là lần đầu tiên Song Joong Ki - Katy Louise Saunders cùng nhau tham dự 1 sự kiện tại Hàn Quốc kể từ khi công khai mối quan hệ tới nay.

Trong màn lộ diện mới đây, Song Joong Ki gây sốt với visual điển trai hack tuổi bất chấp cam thường. Thoạt tiên, không ai nghĩ nam diễn viên đã bước sang tuổi 41, bởi lẽ anh trông quá đỗi trẻ trung trong những hình ảnh chụp cận mặt. Trong khi đó, Katy Louise Saunders cũng nhận về nhiều lời tán dương từ truyền thông Hàn nhờ nhan sắc quyến rũ, sắc sảo ở tuổi 42. Sau 2 lần sinh nở, vẻ đẹp của cựu diễn viên người Anh ngày càng trở nên mặn mà, đằm thắm hơn qua năm tháng.

Đặc biệt, nữ diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Kim So Hyun đã không giấu nổi vẻ trầm trồ kinh ngạc khi được chiêm ngưỡng dung nhan bà xã Song Joong Ki ở ngoài đời thật. Trong lần đầu gặp gỡ Katy Louise Saunders “bằng xương bằng thịt”, Kim So Hyun đã bị sốc visual ngay tại chỗ, tới mức phải vội lấy tay che miệng mình lại.

Nhan sắc đẹp bất chấp ảnh chưa chỉnh sửa của cặp vợ chồng nổi tiếng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông và công chúng. Ảnh: X

Song Joong Ki cùng bà xã chụp hình lưu niệm với khán giả tới xem buổi hòa nhạc trong bầu không khí cởi mở, thân tình. Ảnh: X

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhạc kịch Kim So Hyun cũng dành nhiều lời tung hô “có cánh” cho nhan sắc của bà xã tài tử họ Song: “Tại Trung tâm nghệ thuật Seoul, tôi có cơ hội được biểu diễn cùng nhóm nhạc thính phòng Gaon Soloists. Tôi rất biết ơn vì được đồng hành trong 1 buổi biểu diễn tuyệt vời như thế này. Giám đốc nghệ thuật Kim Yoo Young - người quen lâu năm của tôi, anh Song Joong Ki - người đã lâu rồi tôi không gặp, và cả chị Katy vừa thân thiện vừa xinh đẹp rạng ngời nữa. Cảm ơn tất cả mọi người”.

Nhan sắc của Katy trong màn lộ diện mới đây cũng đã để lại ấn tượng sâu đậm khó phai trong lòng của nhiều khán giả tới xem buổi hòa nhạc. Nhiều khán giả trực tiếp có mặt tại khán phòng đã dùng những mỹ từ “có cánh” để tán dương diện mạo của bà xã Song Joong Ki: “Thực sự Katy vô cùng xinh đẹp”, “Nhan sắc của 2 vợ chồng họ trông đẹp 1 cách siêu thực”, “Khung cảnh cặp đôi ngồi cạnh nhau và đọc lời dẫn hệt như 1 thước phim điện ảnh luôn ấy”, “Tôi đi xem màn trình diễn về tới giờ vẫn chưa hết sốc visual trước vợ chồng Song Joong Ki đây này” ,...

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.

Tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt từng không ít lần khen ngợi bà xã hết lời trước truyền thông. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ hồi tháng 2/2023, Song Joong Ki cho biết người bạn đời đã luôn động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh: “Tôi trở thành người tốt hơn là nhờ có Katy. Nếu phải miêu tả Katy là người thế nào, tôi chỉ có thể nói Katy cực tốt đến mức tôi có thể kể mọi chuyện về cô ấy. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục rằng mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi rằng cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi”.